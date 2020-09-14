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aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 22:54
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Medipol Başakşehir, yine mağlubiyetle başladı

Medipol Başakşehir, yine mağlubiyetle başladı

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IHA

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Başakşehir, geçtiğimiz sezon olduğu gibi lige yine yenilgiyle başladı.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Başakşehir, A.Hatayspor’a konuk oldu. Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Hatay temsilcisi, 36. dakikada Selim Ilgaz ve 90. dakikada Helder Barbosa’nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Hatayspor, 53 yıllık kulüp tarihinde ilk kez çıktığı Süper Lig’e üç puanla başlamanın sevincini yaşarken, Medipol Başakşehir ise geçtiğimiz sezona benzer şekilde yine, yeni sezona mağlubiyetle ’merhaba’ dedi.

Hatayspor'dan tarihi zafer! Son şampiyon Başakşehir'i devirdiler

2019-2020’DE MALATYA’DA KAYBETTİ

Başakşehir, 2019-2020’de lig macerasına Yeni Malatyaspor deplasmanında start vermişti. Turuncu-lacivertli takım, rakibine 3-0 yenilerek şampiyonluk yaşadığı döneme puansız girmiş, sonraki haftada da evinde Fenerbahçe’ye 2-1 kaybederek ilk iki haftayı puan ya da puanlar alamayarak kapamıştı. İstanbul temsilcisi, söz konusu mücadeleden sonra önemli bir geri dönüş yapmış ve tam 16 hafta mağlubiyet yüzü görmemişti.

Başakşehir, 2018-2019, 2017-2018 ve 2016-2017 sezonlarına ise gol yemeden elde ettiği galibiyetlerle başlamıştı.

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