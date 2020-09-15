  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Eylül 2020 Salı 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Nikola Kalinic'e 14 yabancı engeli

Nikola Kalinic'e 14 yabancı engeli

Paylaş

AKŞAM

Beşiktaş, kontenjanı boşaltırsa Hırvat golcünün transferini açıklayacak. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Beşiktaş, Isimat Mirin ve Douglas'ı ayrılığa ikna edemediği için golcü transferini bekletiyor. Bu hafta içinde problemin çözülüp, golcünün Antalyaspor maçına yetiştirilmesi de planlanıyor.

Trabzon deplasmanından 3 puan alarak lige güzel bir başlangıç yapan Beşiktaş, bu hafta oynanacak Antalya maçına golcü transferini yetiştirmek için çaba gösteriyor. Ancak kadroda 14 yabancı bulunması, yeni transfer edilecek oyunculara lisans çıkartılmasını güçleştiriyor. Atletico Madrid’le kiralık anlaşmasına varılan Kalinic’in de bu yüzden kadroya dahil edilme planı beklemeye alındı. Kadro dışı olan Mirin ve Douglas’ın ayrılık konusunda ikna edilmesi durumunda Beşiktaş’ta Kalinic ile 1+1 yıllık imza atan Josef de Souza’nın ilk 11’e monte edilmesi planlanıyor.

'Marcelo hiçbir yere gidemez'

LENS VE BOYD DİRENİYOR 

Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Kalinic’e, İtalya’dan teklifler olması nedeniyle bu oyuncunun başka takıma gitme olasılığı da var. Böyle bir durumda da Beşiktaş’ın alternatifi Aboubakar olacak. Kartal’ın yollarını ayırmayı düşündüğü bir başka oyuncu da Boyd. Ancak ABD’li kanat oyuncusu Trabzon deplasmanında attığı golle güven kazandı. Yine ilk 11’de oynayamayan Lens de yönetimin ayrılığa ikna edemediği isimler arasında.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı

ABD basınında gündem Tyler Boyd

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İşte Falcao'nun performansını arttıran nedenler
İşte Falcao'nun performansını arttıran nedenler

İşte Falcao'nun performansını arttıran nedenler

Transfer şampiyonu Chelsea 3 puanla başladı
Transfer şampiyonu Chelsea 3 puanla başladı

Transfer şampiyonu Chelsea 3 puanla başladı

Wolves lige galibiyetle başladı
Wolves lige galibiyetle başladı

Wolves lige galibiyetle başladı

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Hatayspor'dan tarihi zafer! Şampiyonu devirdiler
Hatayspor'dan tarihi zafer! Şampiyonu devirdiler

Hatayspor'dan tarihi zafer! Şampiyonu devirdiler

Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, sahneye çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, Hatay'da ligin yeni ekibi Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.

Ömer Erdoğan: ‘Pozisyon vermedik‘
Ömer Erdoğan: ‘Pozisyon vermedik‘

Ömer Erdoğan: ‘Pozisyon vermedik‘

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan ve ilk maçında son şampiyon Medipol Başakşehir'i kendi evinde yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

Belhanda: ‘Fatih Terim'le aramız çok iyi‘
Belhanda: ‘Fatih Terim'le aramız çok iyi‘

Belhanda: ‘Fatih Terim'le aramız çok iyi‘

Galatasaray'ın taratışmaların odağındaki ismi Younes Belhanda, beIN Sports Fransa'ya konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le arasının çok iyi olduğunu ifade eden Faslı yıldız, "İyi bir ilişkimiz var" dedi.

Josef de Souza Beşiktaş'ta
Josef de Souza Beşiktaş'ta

Josef de Souza Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 31 yaşındaki tecrübeli orta saha Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Buruk: ‘Mağlubiyetten sorumlu kişi benim‘
Buruk: ‘Mağlubiyetten sorumlu kişi benim‘

Buruk: ‘Mağlubiyetten sorumlu kişi benim‘

Süper Lig'in yeni takımı Atakaş Hatayspor'a sezonun ilk haftasında 2-0 kaybeden Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.

Jailson'la yolun sonu
Jailson'la yolun sonu

Jailson'la yolun sonu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson bugün düzenlenen antrenmana katılmadı. Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırması bekleniyor.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.