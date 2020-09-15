Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Sezonun açılış maçında Trabzonspor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünde 16 maçta 11 galibiyet alarak yüzde 68,7 galibiyet oranı yakaladı. Siyah-Beyazlı ekip, geçen sezon ilk 19 haftada 9 kez kazanarak yüzde 47,3 galibiyet oranında kalmıştı.
Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, sahneye çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, Hatay'da ligin yeni ekibi Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan ve ilk maçında son şampiyon Medipol Başakşehir'i kendi evinde yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın taratışmaların odağındaki ismi Younes Belhanda, beIN Sports Fransa'ya konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le arasının çok iyi olduğunu ifade eden Faslı yıldız, "İyi bir ilişkimiz var" dedi.
Beşiktaş, 31 yaşındaki tecrübeli orta saha Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig'in yeni takımı Atakaş Hatayspor'a sezonun ilk haftasında 2-0 kaybeden Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson bugün düzenlenen antrenmana katılmadı. Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırması bekleniyor.