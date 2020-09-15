ABD basınında gündem Tyler Boyd

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan ve ilk maçında son şampiyon Medipol Başakşehir'i kendi evinde yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

Belhanda: ‘Fatih Terim'le aramız çok iyi‘

Galatasaray'ın taratışmaların odağındaki ismi Younes Belhanda, beIN Sports Fransa'ya konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le arasının çok iyi olduğunu ifade eden Faslı yıldız, "İyi bir ilişkimiz var" dedi.