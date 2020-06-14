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aksam.com.tr
  • 14 Haziran 2020 Pazar 21:36
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Son dakika: Fernando Muslera hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Fernando Muslera hastaneye kaldırıldı

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Muslera sakatlandı. Sakatlanan Fernando Muslera acı içinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre Muslera'da, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

 Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayağında iki ayrı kırık oluştu.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan 27. hafta maçının 15. dakikasında, rakip oyuncu Milan Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Muslera, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rize Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uruguaylı kalecinin yapılan ilk tetkiklerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

CANLI | Çaykur Rizespor-Galatasaray

MUSLERA'NIN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ANLAR

FENERBAHÇE'DEN MUSLERA'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Uruguaylı kaleci, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Galatasaray'da iki değişiklik

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CANLI | Rizespor-Galatasaray
CANLI | Rizespor-Galatasaray

CANLI | Rizespor-Galatasaray

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeniden başlayan Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean AKŞAM Spor'dan takip edebilirsiniz.

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