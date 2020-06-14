Film Rize'de koptu! 2-0

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeniden başlayan Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean AKŞAM Spor'dan takip edebilirsiniz.

Bordo-mavililer, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için resmi başvuruyu yaptı. (TRT Spor)

Galatasaray'da iki değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor karşısında defansın ortasında sakatlığı bulunan Marcao'nun yerine Ahmet Çalık'a görev verdi. Terim, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre de 11'de 2 değişiklik yaptı.