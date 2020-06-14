Film Rize'de koptu! 2-0

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.
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Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeniden başlayan Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean AKŞAM Spor'dan takip edebilirsiniz.
Galatasaray'da sakatlanarak ambulansa alınan Fernando Muslera, kaval kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü. (TRT SPOR)
Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'de Gençlerbirliği, Konyaspor'u ağırlıyor
Polonya'da Slask Wroclaw taraftarı Tomasz Zolkiewicz, 45 bin kişilik Wroclaw Stadyumu'nda tek başına maç izledi.
Bordo-mavililer, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için resmi başvuruyu yaptı. (TRT Spor)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor karşısında defansın ortasında sakatlığı bulunan Marcao'nun yerine Ahmet Çalık'a görev verdi. Terim, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre de 11'de 2 değişiklik yaptı.
Türkiye'de 1976-1987 yılları arasında forma giyen ABD'li basketbolcu Benjamin McGilmer, 75 yaşında hayatını kaybetti.