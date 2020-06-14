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aksam.com.tr
  • 14 Haziran 2020 Pazar 19:46
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Film Rize'de koptu! 2-0

Film Rize'de koptu! 2-0

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Galatasaray, Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sakatlanıp sedyeyle terk ettiği maçta Çaykur Rizespor'a Skoda ve Tunay Torun'un golleriyle 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılar 50 puanda kalırken şampiyonluk yarışında çok büyük bir yara aldı. Çaykur Rizespor ise puanını 28'e yükselterek nefes aldı. Sarı-kırmızılarda Adem Büyük, kırmızı kartla oyun dışı kalırken; Ryan Donk da gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta cezalı duruma düştü.

 Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.

Detaylar geliyor...

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Film Rize'de koptu!
Film Rize'de koptu!

Film Rize'de koptu!

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeniden başlayan Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean AKŞAM Spor'dan takip edebilirsiniz.

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