Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera’nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır. Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone’nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır" denildi.
Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeniden başlayan Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean AKŞAM Spor'dan takip edebilirsiniz.
Galatasaray'da sakatlanarak ambulansa alınan Fernando Muslera, kaval kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü. (TRT SPOR)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mağlubiyetin dışında çok fazla kayıplar yaşadıklarını belirtti.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman, "Oyuncularım özverili çalışmalarının karşılığını aldı. Bu bizim için bir başlangıçtı. Final niteliğinde maçlar oynayacağız." dedi.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ tibia ve fibulasında kırık olduğunu açıklarken, Florin Andone'nin de sağ dizinde ileri derecede esneme olduğunu bildirdi.
Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK- MKE Ankaragücü karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını söyledi.