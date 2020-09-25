Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe'ye transferine böyle engel olundu: 'Türkiye düşman ülke!'

Mısır Kulübü Zamalek’in golcü oyuncusu Mostafa Mohamed, “Süper Lig gibi harika bir ligde gelişmek istiyorum. Fenerbahçe beni istedi. Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum.” dedi.
İNANILMAZ SÖZLER!Zamalek Başkanı Mansour ise “Türkiye, düşman ülke. Mohamed’e de Türkiye’nin düşman ülke olduğunu açıklayacağız.” diye konuştu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta'nın örnek aldığı isim Galatasaraylı Drogba... 7 çocuklu bir ailede büyüdüğünü beliren Tanzanyalı, “Drogba gibi olmak istiyordum ama şimdi Kane'i izliyorum.” dedi.
Alman devi Bayern Münih, İspanyol ekibi Sevilla'yı normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devresinde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Marko Mihojevic'i kadrosuna dahil etti.
Edouarda Mendy'yi Chelsea'ye satan Rennes, gözünü tekrardan Uğurcan Çakır'a dikti.
Fatih Terim, Avrupa arenasında Galatasaray'ın başında çıktığı 10 ön eleme turu maçını da kazandı ve toplam 28 gol sevinci yaşadı.
Jeremain Lens, Rio Ave maçındaki kötü performansı sebebiyle büyük tepki aldı.