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aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 08:00
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Fenerbahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon euro

Fenerbahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon euro

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AKŞAM

Fenerbahçe, Samatta'nın ardından Ze Luis transferini de bitiriyor.

Ojogo, Fenerbahçe’nin Ze Luis ile 3 yıllığına anlaştığını ve oyuncuya bu süre içinde 6.5 milyon euro +1 milyon euro da bonus vereceğini yazdı. Gazete haberinde Porto ile görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

Samatta: Yoksulluktan zirveye

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F.Bahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon euro
F.Bahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon euro

F.Bahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon euro

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