Fenerbahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon euro

Ojogo, Fenerbahçe’nin Ze Luis ile 3 yıllığına anlaştığını ve oyuncuya bu süre içinde 6.5 milyon euro +1 milyon euro da bonus vereceğini yazdı. Gazete haberinde Porto ile görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta'nın örnek aldığı isim Galatasaraylı Drogba... 7 çocuklu bir ailede büyüdüğünü beliren Tanzanyalı, “Drogba gibi olmak istiyordum ama şimdi Kane'i izliyorum.” dedi.
Alman devi Bayern Münih, İspanyol ekibi Sevilla'yı normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devresinde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Marko Mihojevic'i kadrosuna dahil etti.
Edouarda Mendy'yi Chelsea'ye satan Rennes, gözünü tekrardan Uğurcan Çakır'a dikti.
Fatih Terim, Avrupa arenasında Galatasaray'ın başında çıktığı 10 ön eleme turu maçını da kazandı ve toplam 28 gol sevinci yaşadı.
Jeremain Lens, Rio Ave maçındaki kötü performansı sebebiyle büyük tepki aldı.