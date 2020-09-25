Samatta: Yoksulluktan zirveye

AKŞAM

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta'nın örnek aldığı isim Galatasaraylı Drogba... 7 çocuklu bir ailede büyüdüğünü beliren Tanzanyalı, “Drogba gibi olmak istiyordum ama şimdi Kane'i izliyorum.” dedi.

Fenerbahçe, Aston Villa’nın Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta’yı kadrosuna kattı... Dün sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki forvet, kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

FUTBOLU HİÇ BIRAKMADI

Sarı-Kanarya’nın yeni golcüsünün hayatı ise oldukça dramatik. Çocukken futbolu çok sevmesine rağmen 17 yaşına geldiği zaman çalışmak zorunda kaldı. Ancak futbolu hiç bırakmadı. Samatta o yılları, “Futbolu çok seviyordum ama futbolun beni nereye götüreceğini düşünmüyordum, çünkü o lükse sahip değildim.” diyerek anlattı.

DROGBA HAYRANI

Sıkı bir Drogba hayranı da olan Samatta, “Genelde Drogba’nın videolarını izlerdim. Onun gibi olmak isterdim. Sonra Harry Kane. Onu çok izliyorum. Kendini sahada nasıl konumlandırdığını ve topu ayağına alınca ne düşündüğünü, neler yaptığını izliyorum. Eğer %100 değilseniz, hayatta kalamazsınız.” açıklamasını yaptı.

