Milyonlarca Fenerbahçeli'nin aklında aynı soru var: Fenerbahçe'de patron kim?

Fenerbahçe'de göreve geldiği günden bu yana 4 teknik direktör ile çalışan Ali Koç ve yönetimi, Süper Lig'in kalan 8 haftası için yaptığı hamlelerden de şu ana kadar beklediği sonucu alamadı.
Yola Cocu ile başlayıp, Erwin Koeman ile devam eden ve daha sonra da Ersun Yanal da karar kılan Ali Koç ve yönetimi, Yanal'ın istifasının ardından takımı geçici olarak Zeki Murat Göle ve Tahir Karapınar'a teslim etti.
Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor karşısına "sezonun final" maçı olarak çıkan Fenerbahçe'de yaşanan teknik sorumlu karmaşası geceye damga vurdu.
NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, prolisansa sahip olduğu için sezon sonuna kadar takımın başında olacak ancak takımı sahaya süren, takım konuşması yapan ismin Emre Belözoğlu olduğu biliniyor.
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de birinci yetkili durumundaki Emre Belözoğlu, Kayserispor maçında yaptığı oyuncu değişiklikleri ve kendisini oyuna alarak bir anlamda maçı geri çevirdi. Trabzonspor maçında da ilk 11'i belirleyen Belözoğlu, Tahir Karapınar'ın önünde rol almaya devam ediyor.
Mehmet Aurelio: Fenerbahçe teknik heyetinde yer alan Mehmet Aurelio, hem Kayserispor hem de Trabzonspor maçında yedek kulübesinde bekleyen ve oyuna sonradan giren futbolcular ile taktik konuşması yapıyor.
Murat Zeki Göle: Fenerbahçe'de iki maç takımın başında sahaya çıkan Murat Zeki Göle, yedek kulübesindeki futbolcular ile taktik konuşması yapıyor. Göle'nin dün tribünde yer alan Volkan Demirel ile yaptığı telefon görüşmesi ve Deniz Türüç oyundan alındıktan sonra Türüç'ü sakinleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.
Volkan Demirel: Fenerbahçe'de teknik heyet yapılanmasında yer alan Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun oyundan atılmasının ardından önce tribüne Ali Koç'un yanına çıktı daha sonra da oyuncu değişiklikleri için telefonla yedek kulübesindeki Murat Zeki Göl'e arayarak oyuna müdahale etti.
Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.
Koronavirüs pandemisi sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de bir yandan maçlar oynanırken diğer yandan da önümüzdeki sezonun planlaması son sürat devam ediyor... İşte Süper Lig kulüplerinin bugün medyaya yansıyan transfer haberleri.
Fenerbahçe'yle sözleşmesini fesheden Max Kruse, Instagram hesabından veda mesajı yayımladı. Kruse, yaptığı açıklamada, Max Kruse: "Ne yazık ki Fenerbahçe'nin Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı. Biriken gecikmelerin önemli bölümü bugüne kadar telafi edilmedi" dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira forması giyen 20 yaşındaki forveti Faisal Al Matroushi, birçok Avrupa kulübünün gündeminde. Özellikle İspanya ve Portekiz ekipleri, genç futbolcuyu kadrosuna dahil etmek istiyor.
Galatasaray Futbol Takımı kaptanı Fernando Muslera, sonuna kadar takımını destekleyeceğini belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcusu Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini duyurdu.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalımbay, “Biz Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a gidecek, gitti gözüyle bakıyoruz. Gittiler onlar, anlaştılar büyük ihtimalle” ifadelerini kullandı.