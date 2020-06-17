Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde olan Alpaslan Öztürk'ü takas formülüyle kapacak

Bu sezon da Süper Lig'de taraftarını hüsrana uğratan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü takas yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlilerin takasta kullanacağı futbolcu...

Gelecek vadeden oyuncuların yanında Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nuri Şahin, İrfan Can Kahveci, Mert Çetin, Mert Müldür ve Nazım Sangare gibi isimleri de gündemine alan Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Yönetim, transfer listesinde yer alan Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk'ü takas yoluyla kadroya katmayı planlıyor.

TAKSA İÇİN DÜŞÜNÜLEN İSİM ALPER POTUK

Sarı-lacivertlilerin, adı Galatasaray ile de anılan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Alper Potuk ve bir miktar para teklif ettiği öğrenildi.

İzmir ekibinin ise Alper'in ücretinde indirime gitmesi halinde bu takasa sıcak baktığı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, hem stoper hem de orta sahada görev yapabilen Alpaslan'ı mutlaka kadrosunda görmek istiyor.

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

16 Temmuz 1993 tarihinde Belçika'nın Antwerp kentinde dünyaya gelen Alpaslan Öztürk, futbola Berchem altyapısında başladı.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! İşte yapılan teklif

Beerschot ve Birmingham altyapılarında da forma giyen başarılı futbolcu, 2013 yılında Standard Liege'e transfer oldu.

Belçika ekibinde yarım sezon forma giyen Alpaslan, 2013-14 sezonu ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralanarak Türkiye macerasına başladı.

Daha sonra sırayla Eskişehirspor ve Elazığspor'da da kiralık oalrak forma giyen futbolcu, 2018 yılında Göztepe'nin yolunu tuttu.

Bu sezon İzmir ekibiyle çıktığı 19 maçta 1.268 dakika görev alan Alpaslan 3 gol kaydetti.

Alpaslan Öztürk, bu sezon İzmir'de oynanan ve 2-2 berabere biten Fenerbahçe maçında takımının ikinci golünü atmıştı.

Belçika vatandaşlığı da bulunan ve hem Belçika hem de Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde forma giyen Alpaslan, tercihini Türkiye'de yana kullanmıştı. 26 yaşındaki futbolcu son olaraak Türkiye A2 Milli Takımı ile 1 maçta görev aldı.

Göztepe ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Alpaslan'ın güncel piyasa değeri ise 800 bin Euro.