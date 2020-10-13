Milliler, Sırbistan maçına hazır

AA

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki 4. maçında yarın İstanbul'da Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını yaptı.

Sırbistan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ljubisa Tumbakovic yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Koşu ile başlayan ve pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.

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