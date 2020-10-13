Milliler, Sırbistan maçına hazır

Sırbistan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ljubisa Tumbakovic yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Koşu ile başlayan ve pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.
Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını söyledi.
A Milli Futbol Takımı oyuncusu Cengiz Ünder, yarın İstanbul'da Sırbistan ile yapacakları UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçını kazanmalarının gerektiğini söyledi.
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