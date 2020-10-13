A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü'den kötü haber

UEFA Uluslar Ligi’nde 4. maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, yarın Türk Telekom Stadı’nda Sırbistan’ı konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren milliler, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı. Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak kadrodan çıkarılırken, sakatlığı bulunan Efecan da kadrodan ayrılan bir diğer isim olmuştu.
RUSYA MAÇINDA DA YOKTU
Teknik Direktör Şenol Güneş, yarınki maçta oynayamayacak olan bir diğer ismin ise Leicester forması giyen yıldız oyuncu Çağlar Söyüncü olduğunu açıkladı. Sakatlığı nedeniyle Rusya karşısında forma giyemeyen Çağlar’ın iyileşmediği ve Sırbistan’a karşı da oynayamayacağı belirtildi. Bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan milliler, Sırbistan maçının taktiğini çalıştı.
Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını söyledi.
A Milli Futbol Takımı oyuncusu Cengiz Ünder, yarın İstanbul'da Sırbistan ile yapacakları UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçını kazanmalarının gerektiğini söyledi.
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