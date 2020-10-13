  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 19:55
  • |
  • Son Güncelleme:

Ljubisa Tumbakovic: Türkiye'den bir çok oyuncu dikkatimi çekiyor'

Ljubisa Tumbakovic: Türkiye'den bir çok oyuncu dikkatimi çekiyor'

Paylaş

AA

Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını söyledi.

Tumbakovic, Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda, kaleci Predrag Rajkovic ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Sırp teknik adam, "Türkiye'ye eksik bir kadro ile geldiniz. Bu oyununuzu nasıl etkileyecek?" sorusuna, "Buraya gelen tüm futbolcular Sırbistan Milli Takımı'nı temsilen buraya geldiler. Yarın akşam tüm hünerlerini sergileyecekler. Asıl amacımız Kasım ayında Avrupa Şampiyonası finalleri biletini almaktı. Bu amacımızı yerine getirdik. Aramızda çeşitli sebeplerle bulunamayan arkadaşlarımız var. Ama bu yarın akşamki maçın önemsiz olduğu anlamına gelmez. Tüm gücümüzle elimizden geleni yapıp, yarın akşam galip gelmek için uğraşacağız." yanıtını verdi.

"İKİ TAKIMIN DA KALİTELİ OYUNCULARI VAR"

Ljubisa Tumbakovic, iki takımın da kaliteli kadrolarına rağmen grupta son iki sırada yer almasıyla ilgili olarak ise, "Türk Milli Takımının da bizim de oyuncularımız çok kaliteli. Biz eylül ve ekim ayında mili takım olarak yaptığımız maçlara ayrı ayrı önem verdik. Ve önemli bir başarı elde ettik. Şu anki tablo kaliteli oyuncuların ya da kadroların olmadığı anlamına gelmez ya da kaliteli kadrolar varken tüm puanları toplayacağınızın garantisi yoktur. Bunun farklı etkenleri olabilir. Buraya getirdiğimiz tüm oyuncular Sırbistan'ı temsil eden oyunculardır, hepsinin kalitesi ayrı önem arz etmektedir. Biz de yarın akşam bu maçı almak için uğraşacağız." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş'ten sitem: Futbol eşittir para oldu

"HANGİ OYUNCULARIN DİKKAT ÇEKTİĞİNİ SÖYLERSEM TAKTİĞİM ORTAYA ÇIKABİLİR"

Sırp teknik adam son olarak, "Türkiye'de hangi oyuncular dikkatinizi çekiyor?" sorusunu ise, "Bir tane değil birden fazla oyuncu gözüme çarptı. Tabii ki bunu söylemeyeceğim. Türk Milli takımın çok kaliteli oyuncuları var. Ben size isimlerini söylersem taktiklerimi de paylaşmış oluruz." şeklinde yanıtladı.

Sırp kaleci Predrag Rajkovic de karşılaşmayla ilgili olarak, "Biraz şanssızlıklarımız oldu, gruba kötü başladık. Yarın kazanmak için buradayız, kazanmak için bütün performansımızı sergileyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz Ünder: En önemli odak noktamız Sırbistan maçı

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Güneş'ten sitem: Futbol eşittir para oldu
Güneş'ten sitem: Futbol eşittir para oldu

Güneş'ten sitem: Futbol eşittir para oldu

'Türkiye'den bir çok oyuncu dikkatimi çekiyor'
'Türkiye'den bir çok oyuncu dikkatimi çekiyor'

'Türkiye'den bir çok oyuncu dikkatimi çekiyor'

'En önemli odak noktamız Sırbistan maçı'
'En önemli odak noktamız Sırbistan maçı'

'En önemli odak noktamız Sırbistan maçı'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Hatayspor, 'Hatay'a Yeşil Gelecek' kampanyası başlattı
Hatayspor, 'Hatay'a Yeşil Gelecek' kampanyası başlattı

Hatayspor, 'Hatay'a Yeşil Gelecek' kampanyası başlattı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kentteki yangında zarar gören ormanların yeniden yeşertilmesi için "Hatay'a Yeşil Gelecek" adı altında fidan bağış kampanyası başlattı.

Hatayspor'da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı
Hatayspor'da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı

Hatayspor'da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı

Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Fikret Orman Beşiktaş'tan ihraç ile karşı karşıya
Fikret Orman Beşiktaş'tan ihraç ile karşı karşıya

Fikret Orman Beşiktaş'tan ihraç ile karşı karşıya

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın tazminat konusundaki uzlaşma çağrısını reddetti, 36 milyon liranın ödenmesini istedi. Ahmet Nur Çebi yönetimi, Fikret Orman'ın üyelikten ihracını istiyor.

Bursaspor'un eski başkanı Mestan'dan Hurmacı'ya suç duyurusu
Bursaspor'un eski başkanı Mestan'dan Hurmacı'ya suç duyurusu

Bursaspor'un eski başkanı Mestan'dan Hurmacı'ya suç duyurusu

Bursaspor'un eski kulüp başkanı Mesut Mestan'ın, sosyal medya hesabından kendisine yönelik paylaşımları nedeniyle Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Beşiktaş'ta Mirin, Douglas, Boyd ve Lens'in lisansı çıkarılmadı
Beşiktaş'ta Mirin, Douglas, Boyd ve Lens'in lisansı çıkarılmadı

Beşiktaş'ta Mirin, Douglas, Boyd ve Lens'in lisansı çıkarılmadı

Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan futbolcular belli oldu.

Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi
Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi

Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa karşısında beklemediği bir yenilgi alan Galatasaray'da gözler Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, ilk 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla zirvede bulunan rakibini mağlup ederek üst sıraları zorlamayı hedefliyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.