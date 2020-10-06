Milli Takım, Almanya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yarın Köln’de oynayacağı özel karşılaşma öncesindeki son antrenmanını maçın oynanacağı Köln Rhein Energie Stadyumu'nda yaptı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçlar öncesinde Almanya Milli Takımı ile yarın oynayacağı son hazırlık maçı için Rhein Energie Stadyumu'nda çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.
Fenerbahçeli Nabil Dirar, koronavirüs testinin pozitif çıktığı gerekçesiyle Fas Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, yarın Türkiye'yi konuk edecekleri karşılamaya kaleci Bernd Leno ve orta saha oyuncusu Kai Havertz'in ilk 11'de başlayacağını söyledi.
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, Köln Sağlık Dairesinin Kuzey Ren Vestfalya eyalet yönetimiyle istişare ederek yarın Türkiye ile Almanya arasında oynanacak karşılaşmanın daha önce talep edilen 9 bin 200 seyirci ile oynanamayacağını bildirdiği duyuruldu.
İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, yeni transferlerinden Malang Sarr'ı kiralık olarak Porto'ya gönderdi.
Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere ile 13 Ekim Salı günü deplasmanda oynayacağı 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe yurt dışı dernekleri, transfer döneminde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür etti.