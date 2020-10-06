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  • 06 Ekim 2020 Salı 22:58
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Milli Takım, Almanya maçına hazır

Milli Takım, Almanya maçına hazır

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DHA, AA

A Milli Futbol Takımı, yarın özel maçta deplasmanda Almanya Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı Rhein Energie Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısının ardından A Milli Futbol Takımı teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son antrenmanını yaptı. Antrenman öncesinde teknik direktör Güneş futbolcularla konuştu.

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yarın Köln’de oynayacağı özel karşılaşma öncesindeki son antrenmanını maçın oynanacağı Köln Rhein Energie Stadyumu'nda yaptı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçlar öncesinde Almanya Milli Takımı ile yarın oynayacağı son hazırlık maçı için Rhein Energie Stadyumu'nda çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

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