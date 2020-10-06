  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Ekim 2020 Salı 20:10
  • |
  • Son Güncelleme:

Löw, Türkiye'ye karşı 11'ini şekillendiriyor

Löw, Türkiye'ye karşı 11'ini şekillendiriyor

Paylaş

AA

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, yarın Türkiye'yi konuk edecekleri karşılamaya kaleci Bernd Leno ve orta saha oyuncusu Kai Havertz'in ilk 11'de başlayacağını söyledi.

Joachim Löw, müsabakanın oynanacağı Köln kentindeki Rhein Energie Stadı'nda video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Futbolcuların eylül ayına göre daha hazır olduklarını ifade eden Löw, eylül ayında oynanan milli maçlardan önce bazı futbolcuların tatilden yeni döndükleri için hazır olmadıklarına işaret etti.

Milli takımın aday kadrosuna alınan futbolcuların haklı olarak forma giyme beklentisi olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Öyle yapmayı da planlıyorum. Muhtemelen yarın 6 değişiklik yapma imkanına sahip olacağız. Takımı nasıl kuracağım konusunda antrenörlerle birlikte istişare ederek karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Löw, kaleci Bernd Leno ile orta saha oyuncusu Kai Havertz'in yarın ilk 11'de olacağını şimdiden söyleyebileceğini dile getirdi.

Paris Saint-Germain'de forma giyen Julian Drexler'in kaptanlık pazı bandını taşıyacağını söyleyen Alman çalıştırıcı, uzun zamandan beri milli takımın parçası olan Emre Can, Matthias Ginter ve Antonio Rüdiger'in de tecrübeli isimler olarak genç oyunculara liderlik yapacağını kaydetti.

Hazırlık maçlarının takıma güç katabilecek oyuncuları görme açısından önemli olduğunu anlatan Löw, kadroya alınan futbolcuların kendilerini gösterme fırsatı yakalayacağını vurguladı.

Bayern Münih ve Leipzig takımlarında forma giyen futbolcuların bu akşam, Real Madrid'de oynayan Toni Kroos'un ise yarın kampa katılacağı bilgisini paylaşan Löw, grip belirtileri nedeniyle çeşitli sağlık testlerinden geçen Timo Werner'in kampa katılıp katılmayacağına ise yarın karar verileceğini aktardı.

Öte yandan Alman Milli Takımı, Löw yönetiminde yarın oynanacak karşılaşma öncesinde son antrenmanını Rhein Energie Stadı'nda yaptı.

300 SEYİRCİYE İZİN VERİLDİ

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, Köln Sağlık Dairesinin Kuzey Ren Vestfalya eyalet yönetimiyle istişare ederek yarın Türkiye ile Almanya arasında oynanacak karşılaşmanın daha önce talep edilen 9 bin 200 seyirci ile oynanamayacağını bildirdiği duyuruldu.

Kentte 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının son 7 günde 35'in üzerinde olduğu ifade edilen açıklamada, bundan dolayı stada yarın en fazla 300 seyircinin alınmasına izin verilebileceği kaydedildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Mustafa Cengiz'den F.Bahçe'ye çok sert limit göndermesi
Mustafa Cengiz'den F.Bahçe'ye çok sert limit göndermesi

Mustafa Cengiz'den F.Bahçe'ye çok sert limit göndermesi

‘Pandeminin gölgesinde futbol oynamaya çalışıyoruz, zor bir durum‘
‘Pandeminin gölgesinde futbol oynamaya çalışıyoruz, zor bir durum‘

‘Pandeminin gölgesinde futbol oynamaya çalışıyoruz, zor bir durum‘

Nabil Dirar, koronavirüse yakalandı
Nabil Dirar, koronavirüse yakalandı

Nabil Dirar, koronavirüse yakalandı

Milli takımımız Almanya'da

SPOR GÜNDEMİ

Löw, Türkiye'ye karşı 11'ini şekillendiriyor
Löw, Türkiye'ye karşı 11'ini şekillendiriyor

Löw, Türkiye'ye karşı 11'ini şekillendiriyor

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, yarın Türkiye'yi konuk edecekleri karşılamaya kaleci Bernd Leno ve orta saha oyuncusu Kai Havertz'in ilk 11'de başlayacağını söyledi.

Almanya - Türkiye maçını 300 taraftar izleyecek
Almanya - Türkiye maçını 300 taraftar izleyecek

Almanya - Türkiye maçını 300 taraftar izleyecek

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, Köln Sağlık Dairesinin Kuzey Ren Vestfalya eyalet yönetimiyle istişare ederek yarın Türkiye ile Almanya arasında oynanacak karşılaşmanın daha önce talep edilen 9 bin 200 seyirci ile oynanamayacağını bildirdiği duyuruldu.

Chelsea, Malang Sarr'ı Porto'ya kiraladı
Chelsea, Malang Sarr'ı Porto'ya kiraladı

Chelsea, Malang Sarr'ı Porto'ya kiraladı

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, yeni transferlerinden Malang Sarr'ı kiralık olarak Porto'ya gönderdi.

F.Bahçe'nin yurt dışı derneklerinden yönetime transfer teşekkürü
F.Bahçe'nin yurt dışı derneklerinden yönetime transfer teşekkürü

F.Bahçe'nin yurt dışı derneklerinden yönetime transfer teşekkürü

Fenerbahçe yurt dışı dernekleri, transfer döneminde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. eleme turunun maç programı açıklandı
Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. eleme turunun maç programı açıklandı

Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. eleme turunun maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. eleme turunun maç programı belli oldu.

PFDK'ya sevkler açıklandı: Trabzonspor, Gümüşdağ, Sumudica...
PFDK'ya sevkler açıklandı: Trabzonspor, Gümüşdağ, Sumudica...

PFDK'ya sevkler açıklandı: Trabzonspor, Gümüşdağ, Sumudica...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Yukatel Denizlispor kulüplerinin yanı sıra, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Sumudica'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.