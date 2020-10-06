Almanya - Türkiye maçını 300 taraftar izleyecek

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), yarın oynanacak Almanya - Türkiye maçında Köln bölgesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle sadece 300 taraftarın tribünde yer alabileceğini açıkladı.
DFB'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yarın Köln'de Almanya Milli Takımı ile Türkiye A Milli Takımı arasında oynanacak özel maç için planlanan 9 bin 200 ücretsiz biletli taraftardan sadece 300'ü tribünde yer alabilecek." ifadeleri kullanıldı.
Resmi internet sitesinde 9 bin 200 taraftara ücretsiz bilet sunabilmek için maça gelmek isteyen taraftarlardan isim, doğum tarihi ve mail adresi isteyen DFB, iptal kararından sonra da bilet alanlara mail yoluyla iptal yanıtlarını ulaştırdı.
Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, yarın Türkiye'yi konuk edecekleri karşılamaya kaleci Bernd Leno ve orta saha oyuncusu Kai Havertz'in ilk 11'de başlayacağını söyledi.
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, Köln Sağlık Dairesinin Kuzey Ren Vestfalya eyalet yönetimiyle istişare ederek yarın Türkiye ile Almanya arasında oynanacak karşılaşmanın daha önce talep edilen 9 bin 200 seyirci ile oynanamayacağını bildirdiği duyuruldu.
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