Mert Hakan Yandaş, aday kadrodan çıkartıldı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Macaristan maçının ardından Sivas'ta kalan A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül'de deplasmandaki Sırbistan maçının hazırlıklarını, yenilenme çalışmalarıyla Yeni 4 Eylül Stadı'nda sürdürdü.
Macaristan müsabakası sonrası sağ kasığında ağrı hisseden ve tedavi sürecini kulübünde geçirmesi uygun görülerek aday kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş, antrenmana katılmadı.
A Milli Takım kafilesi, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Sırbistan'la yapacağı maç için yarın saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas'tan Belgrad'a hareket edecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, yarın müsabakanın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda saat 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.
Ay-Yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da saat 21.00'de stadyumda gerçekleştirecek.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, İsrail basınına açıklamalar yaptı.
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