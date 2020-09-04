Fatih Terim, 6 ismin üstünü çizdi

Önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor. Özellikle koronavirüs pandemisi sebebiyle oluşan kriz ile önümüzdeki sezonun harcama limitini düşünen Cimbom adımlarını çok dikkatli atıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in raporları sonucu 6 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Mbaye Diagne ve Marcao Teixeira gibi piyasas yüksek isimleri ciddi teklif gelmesi halinde göndermeyi planlayan Galatasaray, bazı futbolcularla yollarını ayırmaya karar verdi.

Sporx'in haberine göre, teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda 6 futbolcuyla direkt olarak yollarını ayıracak. İşte o isimler...

1- EMRE TAŞDEMİR

Beklenilen performansı gösterememesi nedeniyle geçtiğimiz sezon Hes Kablo Kayserispor'a kiralanan Emre Taşdemir, yeniden kiralık olarak gönderilecek.

2- ŞENER ÖZBAYRAKLI

Geçtiğimiz sezon takıma katılan ancak hiçbir varlık gösteremeyen Şener Özbayraklı'ya ise ayrılması için her türlü kolaylık sağlanacak ve bonservis talep edilmeyecek.

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3- JIMMY DURMAZ

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Göztepe'nin talip olduğu Jimmy Durmaz da gönderilecek olan isimler arasında.

4- JESSE SEKIDIKA

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika, deneyim kazanması için kiralanacak.

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5- RYAN BABEL

Galatasaray'ın olaylı adamı Ryan Babel'de gönderilecek oyuncular arasında ancak Babel ayrılmak istemiyor.

6- AHMET ÇALIK

Cimbom'da geçirdiği 3.5 sezonda herhangi bir ilerleme kaydedemeyen Ahmet Çalık'la da yollar ayrılacak.

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