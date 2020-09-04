Fatih Terim, 6 ismin üstünü çizdi

Galatasaray, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Mbaye Diagne ve Marcao Teixeira gibi piyasas yüksek isimleri ciddi teklif gelmesi halinde göndermeyi planlayan Galatasaray, bazı futbolcularla yollarını ayırmaya karar verdi.
Sporx'in haberine göre, teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda 6 futbolcuyla direkt olarak yollarını ayıracak. İşte o isimler...
1- EMRE TAŞDEMİR
Beklenilen performansı gösterememesi nedeniyle geçtiğimiz sezon Hes Kablo Kayserispor'a kiralanan Emre Taşdemir, yeniden kiralık olarak gönderilecek.
2- ŞENER ÖZBAYRAKLI
Geçtiğimiz sezon takıma katılan ancak hiçbir varlık gösteremeyen Şener Özbayraklı'ya ise ayrılması için her türlü kolaylık sağlanacak ve bonservis talep edilmeyecek.
3- JIMMY DURMAZ
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Göztepe'nin talip olduğu Jimmy Durmaz da gönderilecek olan isimler arasında.
4- JESSE SEKIDIKA
Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika, deneyim kazanması için kiralanacak.
5- RYAN BABEL
Galatasaray'ın olaylı adamı Ryan Babel'de gönderilecek oyuncular arasında ancak Babel ayrılmak istemiyor.
6- AHMET ÇALIK
Cimbom'da geçirdiği 3.5 sezonda herhangi bir ilerleme kaydedemeyen Ahmet Çalık'la da yollar ayrılacak.
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