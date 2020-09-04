  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Eylül 2020 Cuma 21:56
  • |
  • Son Güncelleme:

Fatih Terim, 6 ismin üstünü çizdi

Fatih Terim, 6 ismin üstünü çizdi

Paylaş

Önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor. Özellikle koronavirüs pandemisi sebebiyle oluşan kriz ile önümüzdeki sezonun harcama limitini düşünen Cimbom adımlarını çok dikkatli atıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in raporları sonucu 6 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Mbaye Diagne ve Marcao Teixeira gibi piyasas yüksek isimleri ciddi teklif gelmesi halinde göndermeyi planlayan Galatasaray, bazı futbolcularla yollarını ayırmaya karar verdi.

Sporx'in haberine göre, teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda 6 futbolcuyla direkt olarak yollarını ayıracak. İşte o isimler...

1- EMRE TAŞDEMİR

Beklenilen performansı gösterememesi nedeniyle geçtiğimiz sezon Hes Kablo Kayserispor'a kiralanan Emre Taşdemir, yeniden kiralık olarak gönderilecek.

2- ŞENER ÖZBAYRAKLI

Geçtiğimiz sezon takıma katılan ancak hiçbir varlık gösteremeyen Şener Özbayraklı'ya ise ayrılması için her türlü kolaylık sağlanacak ve bonservis talep edilmeyecek.

Lionel Messi Barcelona'da kaldı; başkana ateş püskürdü

3- JIMMY DURMAZ

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Göztepe'nin talip olduğu Jimmy Durmaz da gönderilecek olan isimler arasında.

4- JESSE SEKIDIKA

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika, deneyim kazanması için kiralanacak.

Ali Rıza Öztürk: 'Sinan Gümüş, yanlış yaptı'

5- RYAN BABEL

Galatasaray'ın olaylı adamı Ryan Babel'de gönderilecek oyuncular arasında ancak Babel ayrılmak istemiyor.

6- AHMET ÇALIK

Cimbom'da geçirdiği 3.5 sezonda herhangi bir ilerleme kaydedemeyen Ahmet Çalık'la da yollar ayrılacak.

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'la yollarını ayırdı

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'la yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Tolgay Arslan'la yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'la yollarını ayırdı

Messi Barça'da kaldı; başkana ateş püskürdü!
Messi Barça'da kaldı; başkana ateş püskürdü!

Messi Barça'da kaldı; başkana ateş püskürdü!

Serbest kalan Chupo-Moting için F.Bahçe iddiası
Serbest kalan Chupo-Moting için F.Bahçe iddiası

Serbest kalan Chupo-Moting için F.Bahçe iddiası

Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

SPOR GÜNDEMİ

‘Takımımın peformansından memnunum‘
‘Takımımın peformansından memnunum‘

‘Takımımın peformansından memnunum‘

Çaykur Rizespor'u hazılık maçında 4-3 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, takım olarak iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.

‘Sinan Gümüş, yanlış yaptı‘
‘Sinan Gümüş, yanlış yaptı‘

‘Sinan Gümüş, yanlış yaptı‘

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulübün resmi Instagram hesabında canlı yayına katılarak hem önemli açıklamalar yaptı, hem de Sidney Sam transferini canlı yayında duyurarak bir ilki gerçekleştirdi.

Steve Mandanda, koronavirüse yakalandı
Steve Mandanda, koronavirüse yakalandı

Steve Mandanda, koronavirüse yakalandı

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, kalecileri Steve Mandanda'nın koronavirüse yakalandığını belirterek, İsveç maçı kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

7 gollü hazırlık maçında gülen taraf Trabzonspor oldu
7 gollü hazırlık maçında gülen taraf Trabzonspor oldu

7 gollü hazırlık maçında gülen taraf Trabzonspor oldu

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.

Lazio, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı
Lazio, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı

Lazio, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladığı İtalyan devi Lazio'nun teknik direktörü Simone Inzaghi, Kosovalı golcüyle ilgili ilk kez konuştu. 44 yaşındaki çalıştırıcı, “Vedat Muriqi ile ilgileniyoruz. Devam eden transfer görüşmeleri var. Diğer takımlar da Muriqi için transfer yarışında ancak bizde bu transfer için hazır olacağız” ifadelerini kullandı.

Fener'e bir bedava transfer daha! Sözleşmesini feshetti
Fener'e bir bedava transfer daha! Sözleşmesini feshetti

Fener'e bir bedava transfer daha! Sözleşmesini feshetti

Çin ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin gündemindeki İsrailli forvet Eran Zahavi, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.