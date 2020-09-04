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aksam.com.tr
  • 04 Eylül 2020 Cuma 19:05
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Lionel Messi Barcelona'da kaldı; başkana ateş püskürdü

Lionel Messi Barcelona'da kaldı; başkana ateş püskürdü

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AA

Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi, kulüpte kaldığını açıkladı. Messi, Barcelona Başkanı Bartomeu'nun kulüp yönetimini felaket olarak niteledi. Arjantinli yıldız, "mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim." dedi.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, ayrılma talebinden sonra yaşanan tartışmaların ardından Barcelona kulüp yönetimine sert suçlamalar yönelterek, 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemenin "imkansız" olmasından takımda bir yıl daha kalacağını açıkladı.

Messi, Goal televizyonuna verdiği demeçte, "(Barcelona) Kulüpte devam edeceğim çünkü başkan ayrılmamın tek yolunun 700 milyon avro ödemek olduğunu söyledi. Bu imkansız bir şey. Diğer bir yol da davalık olmaktı ama ben Barcelona'ya karşı asla bir davaya gitmem. Çünkü hayatımı bu kulüpte geçirdim. Ona bana ben de onlara her şeyimizi verdik. Barça ile davalık olmak aklımın ucundan geçmez." dedi.

Ayrılma talebiyle ilgili kararın yeni olmadığını, bir yıldır bunu kulüpte herkese söylediğini aktaran Messi, şöyle devam etti:

Gitmek istediğimi kulübe, özellikle de başkana söyledim. Bunu bir yıldır söylüyorum. Bir adım atma zamanının geldiğine inanıyordum. Kulübün daha çok gençlere, yeni futbolculara ihtiyacı olduğuna inanıyordum. Çok üzülsem de Barcelona'daki dönemimin sona erdiğini düşünüyordum. Çünkü her zaman kariyerime burada son vermek istediğimi söylüyordum. Çok zor bir yıl oldu. Antrenmanlarda, maçlarda ve soyunma odalarında çok acı çektiğim günler oldu. Her şey zordu. Yeni hedefler, yeni ortamlar aramayı düşünmeye başladım. Bu düşünceler, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih yenilgisi sonrasında gelmedi. Uzun zamandır bunu düşünüyordum. Başkana bunu söylemiştim. O da her seferinde bana sezon sonunda gidip kalma konusunda karar verebileceğimi söyledi. Sonunda sözünü tutmadı.

Altyapısında yetiştiği ve 16 yıldır A takım formasını giydiği kulüpte, son haftalarda basında ve taraftarlar arasında "Barcelonalılığının" tartışılmasının kendisini üzdüğünü kaydeden Messi, "Hakkımda söylenenler beni çok yaraladı. Her zaman her şeyin ötesine kulübü koydum. Barcelona'da ayrılmak için çok fırsatım oldum. Başka kulübe gidebilir ve Barcelona'dan daha fazla para kazanabilirdim. Her zaman burasının benim evim olduğunu söyledim ve öyle de hissediyorum. Buradan daha iyisini bulmak benim için zor. Ama değişikliğe, yeni hedeflere ihtiyacım olduğunu hissettim." açıklamasında bulundu.

Lionel Messi, 20 yıldır Barcelona'da.

"Ayrılmak istememe rağmen Barcelona'da devam edeceğim ve bu zamana kadar yaptığım gibi her şeyimi vereceğim." diyen Messi, "Her zaman kazanmak istiyorum. Ben rekabetçi biriyim, kaybetmek asla hoşuma gitmiyor. Kulüp, takım ve kendim için her zaman en iyisini istiyorum. Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacağımızı geçmişte söylemiştim şimdi ne değişecek gerçekten bilmiyorum. Yeni bir teknik direktör var ve yeni bir fikir. Bu iyi bir şey ama sonrasında takımın nasıl karşılık verdiğini görmek gerekiyor. Ben sadece burada kalacağımı ve her şeyimi vereceğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Messi'nin açıklamalarında başta kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu olmak üzere kulüp yönetimini "projesizlikle ve verdiği sözleri tutmamakla" suçlaması dikkati çekti.

Barcelona'da başkanlık seçiminin normal şartlarda mart ayında yapılması kararı alınsa da, Messi'nin açıklamalarının ve yönetim karşıtı üyelerin eleştirilerinin ardından Bartomeu'nun istifa edebileceği ve seçimlerin erkene alınabileceği tartışılıyor.

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