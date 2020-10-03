Medipol Başakşehir sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi ve Başakşehir kötü gidişatını dur diyemedi.
Bu sonucun ardından son şampiyon, 3 maçlık yenilgi serisini noktalayarak ilk puanını alırken, ilk haftadaki 3 puanının ardından 3 beraberlik alan Göztepe puanını 6 yaptı.
Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başakşehir ise Trabzonspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI
8. dakikada Visca'nın sağdan yaptığı ortada, ceza yayı önünde topla buluşan Ponck'un yerden sert şutunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
32. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Ponck'un uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.
33. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın içeriye çıkardığı ve penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'nın dokunamadığı top sol çaprazdaki Mete Kaan Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Atınç Nukan çizgi üzerinden kafayla topu çıkartarak gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısını golsüz berabere sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI
53. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
56. dakikada Crivelli'nin sağ kanattan yerden ortasına, arka direkte topla buluşan Mete Kaan Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
66. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın son anda müdahale ettiği top yandan kornere gitti.
Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve müsabaka 0-0 berabere bitti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk. 90 Enes Karakuş), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 68 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Visca, Mete Kaan Demir (Dk. 68 Kerim Frei), Crivelli (Dk. 90 Berkay Özcan), Demba Ba (Dk. 83 Guldbrandsen)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir (Dk. 59 Burekovic), Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 83 Poko), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 77 Cherif Ndiaye), Mossoro (Dk. 46 Guilherme), Brown Ideye (Dk. 83 Efe Binici)
Sarı kartlar: Dk. 36 Tripic, Dk. 89 Poko (Göztepe), Dk. 85 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 90+1 Epureanu (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 0-0 tamamlandı.
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldıkları maçta aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 0-0'lık skorla tamamlanan müsabakanın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek oyuncularını oyundan dolayı tebrik ederken, Rize ekibinin teknik direktörü Stjepan Tomas ise Erzurum'dan 1 puan almanın her zaman iyi olduğunu söyledi.
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