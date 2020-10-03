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aksam.com.tr
  • 03 Ekim 2020 Cumartesi 16:17
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Medipol Başakşehir sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı

Medipol Başakşehir sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı

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Süper Lig'de yeni sezona çok kötü bir giriş yapan son şampiyon Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir ilk puanını alırken 4 maç sonunda henüz golle tanışamadı.

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi ve Başakşehir kötü gidişatını dur diyemedi. 

Bu sonucun ardından son şampiyon, 3 maçlık yenilgi serisini noktalayarak ilk puanını alırken, ilk haftadaki 3 puanının ardından 3 beraberlik alan Göztepe puanını 6 yaptı.

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başakşehir ise Trabzonspor'a konuk olacak.

Kayıp şehir, Başakşehir!

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

8. dakikada Visca'nın sağdan yaptığı ortada, ceza yayı önünde topla buluşan Ponck'un yerden sert şutunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

32. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Ponck'un uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.

33. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın içeriye çıkardığı ve penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'nın dokunamadığı top sol çaprazdaki Mete Kaan Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Atınç Nukan çizgi üzerinden kafayla topu çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını golsüz berabere sona erdi.

Ersan Parlatan: 'Hiçbir şekilde oyuna katkı sağlayamadık'

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

53. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

56. dakikada Crivelli'nin sağ kanattan yerden ortasına, arka direkte topla buluşan Mete Kaan Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

66. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın son anda müdahale ettiği top yandan kornere gitti.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve müsabaka 0-0 berabere bitti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Kısal, Samet Çiçek

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk. 90 Enes Karakuş), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 68 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Visca, Mete Kaan Demir (Dk. 68 Kerim Frei), Crivelli (Dk. 90 Berkay Özcan), Demba Ba (Dk. 83 Guldbrandsen)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir (Dk. 59 Burekovic), Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 83 Poko), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 77 Cherif Ndiaye), Mossoro (Dk. 46 Guilherme), Brown Ideye (Dk. 83 Efe Binici)

Sarı kartlar: Dk. 36 Tripic, Dk. 89 Poko (Göztepe), Dk. 85 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 90+1 Epureanu (Medipol Başakşehir)

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