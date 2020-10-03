Ersan Parlatan: 'Hiçbir şekilde oyuna katkı sağlayamadık'

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Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldıkları maçta aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyledi. Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut ise sergiledikleri futbolun beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Parlatan, Medipol Başakşehir'in maça çok iyi başladığını dile getirerek, "İlk yarıda oyunu domine eden bir Medipol Başakşehir vardı. Lige kötü başlasalar da iyi ve kaliteli bir takım. İlk yarıda rakibe net pozisyon vermedik ancak iyi defans yaptığımızı da söyleyemeyiz. Hiçbir şekilde oyuna katkı sağlayamadık. Ofansif anlamda istediklerimizi maalesef yapamadık." diye konuştu.

Medipol Başakşehir sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı

Ersan Parlatan, maçın ikinci yarısında daha iyi savunma yaptıklarını anlatarak, "İlk devreye göre daha iyiydik. Ani ataklardan 2-3 pozisyon yakaladık. Takımımız ikinci yarı gerçekten olağanüstü bir savunma yaptı ve bir puan almamızı sağladı. Bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Burada bizim için 1 puan değerli. Daha iyi futbol oynayabilen bir takımımız. Daha önce bunu gösterdik. Çalışıp, emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayıp şehir, Başakşehir!

İLHAN PALUT'UN AÇIKLAMALARI

Palut, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in ilk 3 haftada aldığı skorların da etkisiyle ilk yarıda bir reaksiyon gösterdiğini ve kendilerinin buna karşılık veremediğini belirtti.

İlk yarıda oynadıkları futbolun standartlarının altında kaldığını bildiren Palut, ikinci yarıda rakiplerinin yaptığı ataklara karşılık verdiklerini kaydetti.

Palut, Medipol Başakşehir'i eksik oyuncuyla yakaladıkları pozisyonlar olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Sonuç olarak Başakşehir topla çok oynamasına ve ceza sahamız çevresine çok oyuncuyla gelmesine rağmen net bir pozisyon vermedik. İyi savunma yaptık. Özetle ikinci yarıda takımımızın gösterdiği mücadeleden ve özellikle defans disiplininden memnunum. Tabii ki biz hangi sahada olursa olsun total futbolun gereklerini yerine getirmek, pozisyonlar yakalamak ve heyecan veren bir futbol oynamak istiyoruz. Karşılaşmada eksiğimiz buydu.