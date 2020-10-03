Kayıp şehir, Başakşehir!

AA

Süper Lig'in 4. hafta maçında ağırladığı Göztepe ile 0-0 berabere kalan son şampiyon Medipol Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor.

Ligin ilk 3 haftasında sırasıyla Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakaları kaybeden turuncu-lacivertli takım, 4. hafta maçında Göztepe'yi konuk etti.

Karşılaşmada daha etkili bir mücadele ortaya koymasına rağmen skor üretmeyi başaramayan Medipol Başakşehir, sahasında bir puana razı oldu.

Ligin son şampiyonu Medipol Başakşehir böylece ilk 4 hafta sonunda hanesine bir puan yazdırırken, Göztepe ise puanını 6'ya çıkardı.

Medipol Başakşehir sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı

BU SEZON GOLÜ YOK



Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4. karşılaşmada da gol atmayı başaramadı.

Ligin ilk üç haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

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GÖZTEPE'DEN ÜST ÜSTE 3. BERABERLİK



Süper Lig'de sezona Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan Göztepe, sonraki üç maçında rakipleriyle yenişemedi.

İzmir ekibi, ligdeki son 3 maçında Yeni Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.