Kayıp şehir, Başakşehir!

Ligin ilk 3 haftasında sırasıyla Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakaları kaybeden turuncu-lacivertli takım, 4. hafta maçında Göztepe'yi konuk etti.
Karşılaşmada daha etkili bir mücadele ortaya koymasına rağmen skor üretmeyi başaramayan Medipol Başakşehir, sahasında bir puana razı oldu.
Ligin son şampiyonu Medipol Başakşehir böylece ilk 4 hafta sonunda hanesine bir puan yazdırırken, Göztepe ise puanını 6'ya çıkardı.
BU SEZON GOLÜ YOK
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4. karşılaşmada da gol atmayı başaramadı.
Ligin ilk üç haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, Göztepe ile golsüz berabere kaldı.
GÖZTEPE'DEN ÜST ÜSTE 3. BERABERLİK
Süper Lig'de sezona Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan Göztepe, sonraki üç maçında rakipleriyle yenişemedi.
İzmir ekibi, ligdeki son 3 maçında Yeni Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.
Süper Lig'in 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 0-0 tamamlandı.
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldıkları maçta aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 0-0'lık skorla tamamlanan müsabakanın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek oyuncularını oyundan dolayı tebrik ederken, Rize ekibinin teknik direktörü Stjepan Tomas ise Erzurum'dan 1 puan almanın her zaman iyi olduğunu söyledi.
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