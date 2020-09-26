Mbwana Samatta: 'Kupalar kazanmaya geldim'

Fenerbahçe, Tanzanyalı Mbwana Samatta ile 4 yıllık mukavele imzaladığını dün resmen açıkladı. Kulüpten bu konuda yapılan açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta’nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6 milyon avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750 bin avro bonus bedeli Aston Villa kulübüne ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.”
FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK KULÜP
Resmi duyurunun ardından bir açıklama yapan Tanzanyalı golcü de camiaya umut dolu mesajlar verdi. Samatta, “Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe’nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız. Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye’de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp.” ifadesini kullandı.
TURP GiBi ÇIKTI
Yeni transfer Mbwana Samatta, sağlık kontrolünden de geçirildi. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen kontrollerde, detaylı kan tetkikleri yapılan Tanzanyalı futbolcunun, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Samatta, takımla ilk antrenmanına çıktı. İdmandan önce futbolcularla saha içinde kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, Samatta’yı takım arkadaşlarına tanıttı. Futbolcular, Tanzanyalı golcüyü alkışlarla karşıladı. İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’dan kadroya dahil edilen 27 yaşındaki futbolcu da takım arkadaşlarına kısa bir konuşma yaptı.
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