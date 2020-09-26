Nazım Sangare iddialı: 'Galatasaray'ı yeneceğiz'

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Burak attı, Lille kazandı Burak attı, Lille kazandı Fransa Ligue 1'in 5'inci hafta maçında Lille, evinde Nantes'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma A Milli oyuncu Burak Yılmaz, takımının ikinci golüne imza attı.

Canel: ‘İstediğimiz puanı aldık‘ Canel: ‘İstediğimiz puanı aldık‘ Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'e Karagümrük damgası! Zirveye yerleştiler... Süper Lig'e Karagümrük damgası! Zirveye yerleştiler... Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek ligin ilk üç haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Başakşehir galibiyeti ve golü unuttu Başakşehir galibiyeti ve golü unuttu Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Başakşehir, yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertlilerin bu süreçte golü de bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu Fenerbahçe'de belirsizliğini koruyan "10 numarayı kim giyecek" sorusunun cevabı belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün flaş transferi Mbwana Samatta Kanarya'da 10 numaranın yeni sahibi oldu. Fenerbahçe, Max Kruse'nin olay ayrılığından beri 10 numaralı forma boşta duruyordu.