Papiss Cisse, Fenerbahçe'ye yakın

AKŞAM

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Alexander Sörloth'un ardından en çok gol atan futbolcu olan Papiss Cisse, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Instagram'dan takibe aldı. Golcü futbolcunun Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu iddia edildi.

Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan ve boşta olan Papiss Cisse, Instagram hesabından Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı takibe aldı... 35 yaşındaki golcü oyuncunun Fenerbahçe’ye daha yakın olduğu iddia edildi.

Ze Luis çok zor