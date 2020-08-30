Marcao, Newcastle United yolcusu

Galatasaray Brezilyalı stoperi Marcao yuvadan uçuyor. 24 yaşındaki futbolcuya Newcastle United talip oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

İngiltere'de Premier Lig ekiplerinden Newcastle United haberleri yapan ve yakından takip eden Magpie Media'nın yaptığı ve Sporx'in aktardığı haberde İngiliz ekibinin Marcao transferini bitirmek üzere olduğunu ve 24 saat içinde netleşeceğini paylaştı.

Öte yandan Marcao'nun Instagram'da son olarak Newcastle United'ı takip ettiği de vurgulandı.

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CİMBOM 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray, 4 milyon Euro bonservis yatırımı yaptığı ve 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Geçen sezon Luyindama'nın sakatlığı sonrasında takımın defanstaki en önemli olarak öne çıkan Brezilyalı oyuncu, 39 maçta görev aldı. (Sporx)

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