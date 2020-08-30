Marcao, Newcastle United yolcusu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
İngiltere'de Premier Lig ekiplerinden Newcastle United haberleri yapan ve yakından takip eden Magpie Media'nın yaptığı ve Sporx'in aktardığı haberde İngiliz ekibinin Marcao transferini bitirmek üzere olduğunu ve 24 saat içinde netleşeceğini paylaştı.
Öte yandan Marcao'nun Instagram'da son olarak Newcastle United'ı takip ettiği de vurgulandı.
CİMBOM 15 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray, 4 milyon Euro bonservis yatırımı yaptığı ve 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Geçen sezon Luyindama'nın sakatlığı sonrasında takımın defanstaki en önemli olarak öne çıkan Brezilyalı oyuncu, 39 maçta görev aldı. (Sporx)
Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak üzere... Edin Visca transferini sonuçlandırmak için Medipol Başakşehir'le pazarlık masasına oturan sarı-lacivertliler, Bosnalı yıldızın kontratının bitmesine bir yıl kalmasının avantajını kullandı ve 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla anlaştı.
Bundesliga kulübü RB Leipzig, Alexander Sörloth'u transfer etmekte kararlı... Alman ekibi, Trabzonspor'la yeniden masaya oturarak teklifini yukarı çekecek.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Sağ bek mevkisi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Davide Santon'u alamazsa Fraport TAV Antalyaspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Nazım Sangare'yi kadrosuna katacak.
Hasan Şaş'ın ayrılığının ardından kulübüye Selçuk İnan ve Albert Riera takviyelerini yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hakan Balta'yı d ekibine katıyor.
Süper Lig, yeni sezonda koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz başlayacak. TFF, yaptığı açıklamada 1 Ekim'den itibaren stadyumlarının kapasitesinin üçte biri oranında seyirci alınabileceğini açıklarken, Galatasaray, federasyona başvuruda bulundu: 3. haftadaki Fenerbahçe derbisi de seyircili olsun.