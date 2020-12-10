Maccabi Tel Aviv'e deplasmanda 1-0 yenilen Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, grubundaki son maçında İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımına konuk oldu. Bir üst tur için galibiyetten başka bir sonucun yaramadığı Yiğidolar, deplasmanda rakibine 1-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

ARTIK ŞAMPİYON DA ÖN ELEME OYNAYACAK

Başakşehir'in ardından Sivasspor'un da Avrupa kupalarına veda etmesiyle birlikte Süper Lig'de gelecek sezonun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak.

İLK 11’LER

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Hernandez, Tibi, Saborit, Kandil, Golasa, Peretz, Glazer, Biton, Cohen, Pesic

Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Caner, Camara, Robin Yalçın, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode

MACCABI TEL AVIV 1-0 SİVASSPOR

Gol: Dk.66 Saborit

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

12’ Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Max Gradel’in çektiği şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

28’ Yonatan Cohen rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Mamadou Samassa kurtarıyor.

37’ Fayçal Fajr rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

44’ Sivasspor etkili geldi. Sağ kanattan Kayode'nin getirdiği topta ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Fajr'in vuruşunda top savunmadan geri döndü.

45’ Max Gradel’in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Tenenbaum kurtarıyor.

Maçta ilk yarı 0-0 sona erdi.

46' İkinci yarıda ilk düdük çaldı.

47’ Maccabi’de Yonatan Cohen ceza sahası sol çaprazından şansını denedi ancak top auta gitti.

53’ Mustapha Yatabare uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

66’ Maccabi Tel Aviv'de Saborit ceza yayından çektiği sert şutta topu ağlara gönderdi. (1-0)

71’ Sivasspor'da Fajr'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top farklı şekilde auta çıktı.

77’ Sivasspor kaleyi karşıdan gören 30 metre uzaklıktaki mesafeden frikik kazandı. Gradel'in vuruşunda top barajdan döndü.

83’ Sivasspor’da ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Max Gradel.

90’ Samba Camara rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, maç öncesinde orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etti.

Sivassporlu futbolcular, maçın başında orta sahada diz çöküp sağ yumruklarını havaya kaldırarak, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

Karşılaşma öncesi, vefat eden İtalya futbol tarihinin en önemli golcüleri arasındaki Paolo Rossi için de saygı duruşunda bulunuldu.

- SİVASSPOR 3 YEDEK OYUNCUYLA ÇIKTI



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı takımda, Maccabi Tel-Aviv maçında yedek kulübesinde sadece 3 futbolcu yer aldı.

Kaleci Ali Şaşal Vural, orta saha oyuncusu Casmir Ninga ve forvet Arouna Kone, yedek kulübesinde oturdu.

Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay da karantina süreci devam ettiği için Sivas'ta kalmıştı.

- ALİ ŞAŞAL İÇİN YEDEK FORMA



Ali Şaşal Vural'a kale dışında başka bir mevkide ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı kaleci forması dışında 35 numaralı forma hazırlatıldı.

Sivasspor'un UEFA listesinde yer alan 23 oyuncudan Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Marcelo Goiano, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Eren Şahin, Jorge Felix ile Muhammed Can Tuncer kadroda yer almadı.