Bülent Albayrak: Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık

Bülent Albayrak’ın sözleri şöyle:
"Tarihi bir fırsatı kaçırdık. Türkiye'ye puan kazandırmak istedik. Sivasspor için tarihi bir şanstı, çok üzgünüz. Yapacak hiçbir şey yok.
Ne sağ bek var, ne sol bek var. Oyuna müdahale edecek oyuncu yok. Fayçal Fajr sakat sakat oynadı. Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan kesinlikle çıkardık.”
Deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Sivasspor'da antrenör Bülent Albayrak, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık” dedi.
Celtic, UEFA Avrupa Ligi son maçında evinde karşılaştığı Lille'i 3-2 mağlup etti. Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90 dakikada sahada kalırken, 1 de asist yaptı.
Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında evinde AEK'yı 2-0 mağlup ederken, İngiliz ekibin ilk golünü milli futbolcu Cengiz Ünder kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Robin van Persie, Arsenal'de oynadığı dönemde teknik direktör Arsene Wenger'e, Giorgio Chiellini'nin transfer edilmesi için yalvardığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı öncesi tecrübeli futbolcusu Alper Potuk'u kadro dışı bıraktı. Yönetim, oyuncuyla ilgili teknik heyetin raporuna göre karar verecek.