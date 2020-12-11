Bülent Albayrak: Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık

Deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Sivasspor'da antrenör Bülent Albayrak, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık” dedi.

Bülent Albayrak’ın sözleri şöyle:



"Tarihi bir fırsatı kaçırdık. Türkiye'ye puan kazandırmak istedik. Sivasspor için tarihi bir şanstı, çok üzgünüz. Yapacak hiçbir şey yok.

Ne sağ bek var, ne sol bek var. Oyuna müdahale edecek oyuncu yok. Fayçal Fajr sakat sakat oynadı. Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan kesinlikle çıkardık.”