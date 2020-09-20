Londra derbisi Arsenal'ın

Londra derbisindeki maçta Arsenal, Emirates Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.
Ev sahibi takım Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, West Ham United 45. dakikada Michail Antonio'nun golü ile eşitliği sağladı, ilk yarı 1-1 tamamlandı.
Mikel Arteta'nın öğrencileri maçın 85. dakikasında Eddie Nketiah'ın gölüyle 2-1 öne geçti, maç bu skorla sona erdi.
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
Bu skorla Arsenal ligdeki ilk iki haftada sahadan galip ayrılarak puanını 6 yaparken, West Ham ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın TAV Airport Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı. Dilmen, Bernard Mensah'ın performansını değerlendirirken; Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare'ye de dikkat çekti.
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın yardımcı antrenör Murat Şahin, puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Şahin, yeni transferleri ise beklediklerini açıkladı.
Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Fenerbahçe, santrafor bölgesine en az iki tane takviye yapacak. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda 4 plan belirledi. Kanarya, transferleri 27 Eylül'de oynanacak olan Galatasaray derbisine yetiştirecek.
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, yenilmezlik serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.
Fraport TAV Antalyaspor'da Lukas Podolski Beşiktaş maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.