La Liga'da Türkler kazandı

Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, sahasında yaptığı maçta Valencia'yı 2-1 mağlup etti. Celta'nın gollerini İago Aspas (Dk. 13 ve Dk. 57) atarken, Valencia'nın tek golünü 46. dakikada Maxi Gomez kaydetti.
Celta Vigo'da ilk 11'de sahaya çıkan Emre Mor, 70. dakikada yerini Brais Mendez'e bıraktı. Yedek başlayan Okay Yokuşlu ise 66. dakikada Denis Suarez'in yerine oyuna girdi. Okay, 90. dakikada sarı kart gördü.
La Liga'nın 1. haftasında Real Madrid ile oynayacağı karşılaşma ertelendiğinden sezonun ilk maçına çıkan Getafe ise sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.
Getafe'ye 55. dakikada galibiyet golünü atan Jaime Mata, 87. dakikada oyundan alınarak, yerine Enes Ünal girdi. Enes, yeni takımı Getafe ile ilk resmi maçına çıktı.
La Liga'nın diğer maçında ise Villarreal, Eibar'ı 2-1 yendi.
Öte yandan Barcelona, her sezon öncesinde oynadığı Joan Gamper Kupası'nda karşılaştığı Elche'yi 2. dakikada Antonio Griezmann'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı.
Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın TAV Airport Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı. Dilmen, Bernard Mensah'ın performansını değerlendirirken; Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare'ye de dikkat çekti.
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın yardımcı antrenör Murat Şahin, puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Şahin, yeni transferleri ise beklediklerini açıkladı.
Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Fenerbahçe, santrafor bölgesine en az iki tane takviye yapacak. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda 4 plan belirledi. Kanarya, transferleri 27 Eylül'de oynanacak olan Galatasaray derbisine yetiştirecek.
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, yenilmezlik serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.
Fraport TAV Antalyaspor'da Lukas Podolski Beşiktaş maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.