Erling Haaland, gollerine devam ediyor

Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın yardımcı antrenör Murat Şahin, puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Şahin, yeni transferleri ise beklediklerini açıkladı.

F.Bahçe, forvet transferinde 4 plan belirledi

Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Fenerbahçe, santrafor bölgesine en az iki tane takviye yapacak. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda 4 plan belirledi. Kanarya, transferleri 27 Eylül'de oynanacak olan Galatasaray derbisine yetiştirecek.