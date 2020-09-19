Erling Haaland, gollerine devam ediyor

Geçen sezonun 2'ncisi Borussia Dortmund ile 4'üncüsü Borussia Mönchengladbach, Signal Iduna Park'ta karşılaştı.
Ev sahibi Borussia Dortmund, Reyna'nın 35, Haaland'ın 54 (penaltıdan) ve 77. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın yardımcı antrenör Murat Şahin, puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Şahin, yeni transferleri ise beklediklerini açıkladı.
Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Fenerbahçe, santrafor bölgesine en az iki tane takviye yapacak. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda 4 plan belirledi. Kanarya, transferleri 27 Eylül'de oynanacak olan Galatasaray derbisine yetiştirecek.
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, yenilmezlik serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 2'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Tranzonspor'la 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, son 22 dakikayı 10 kişi oynadıkları maçta futbolcularının sonuna kadar mücadelelerini ortaya koyduğunu söyledi.