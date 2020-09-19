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aksam.com.tr
  • 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:24
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Erling Haaland, gollerine devam ediyor

Erling Haaland, gollerine devam ediyor

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ilk haftasında Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 yendi.

Geçen sezonun 2'ncisi Borussia Dortmund ile 4'üncüsü Borussia Mönchengladbach, Signal Iduna Park'ta karşılaştı.

Ev sahibi Borussia Dortmund, Reyna'nın 35, Haaland'ın 54 (penaltıdan) ve 77. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Manchester United 2'de 0

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