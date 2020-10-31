Ljajic ilk 11'i istiyor: Beni oynat hocam

Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın kırmızı kart cezası nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek olmasından sonra orta sahadaki rekabet iyice arttı.
SABAH'ın haberine göre, Atiba ve Dorukhan'ın yanında formayı almayı hedefleyen Mensah, Ljajic ve Oğuzhan teknik ekibin gözüne girmeye çalışıyor.
Mensah'ın ilk 11'e en yakın isim olarak durduğu belirtilirken, bu sezon 1'i Avrupa olmak üzere oynadığı 5 maçın sadece ikisinde ilk 11'de görev yapan Ljajic'in teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma istediği ve "Oynamayı çok istiyorum" dediği öğrenildi.
Bu hafta itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız transferi Diego Perotti, dünkü antrenmanda adeta bir resital sundu... Birbirinden şık gollere imza attı, asistler yaptı. Erol Bulut'tan alkış aldı.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transferi Mame Thiam, sakatlığını atlattı. Senaglli isim forma giymek için hazır.
Denizlispor maçında geçer not alan Cyle Larin, Yeni Malatyaspor maçında da ilk 11'de başlayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyspor maçına farklı bir 11'le çıkacak. Josef de Souza'nın kırmızı kart cezalısı olması, Bernard Mensah'ın koronavirüsü atlatmasının ardından takıma katılması siyah-beyazlılarda tercihleri değiştirecek fakat Atiba Yukatel Denizlispor maçında olduğu gibi yine '10 numara' pozisyonunda başlayacak.
Fenerbahçe Erol Bulut kararsız: İlk 11'de Jose Sosa oynarsa sarı-lacivertliler, oyunu çok kolay kontrolü altına alıyor. Papiss Cisse oynarsa, Ozan ve Pelkas, gerçek bölgelerine geçiyor. Bulut, iki isimden birini tercih edecek.
Süperm Lig'de MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fatih Terim'in tek hedefi kazanıp yeni bir galibiyet serisine başlamak.