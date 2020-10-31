Ljajic ilk 11'i istiyor: Beni oynat hocam

Beşiktaş'ta bu sezon oynadığı 5 maçın ikisinde ilk 11'de başlayan Adem Ljajic, Sergen Yalçın'dan forma istiyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın kırmızı kart cezası nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek olmasından sonra orta sahadaki rekabet iyice arttı.

SABAH'ın haberine göre, Atiba ve Dorukhan'ın yanında formayı almayı hedefleyen Mensah, Ljajic ve Oğuzhan teknik ekibin gözüne girmeye çalışıyor.

Mensah'ın ilk 11'e en yakın isim olarak durduğu belirtilirken, bu sezon 1'i Avrupa olmak üzere oynadığı 5 maçın sadece ikisinde ilk 11'de görev yapan Ljajic'in teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma istediği ve "Oynamayı çok istiyorum" dediği öğrenildi.

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