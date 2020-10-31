Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Atiba

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyspor maçına farklı bir 11'le çıkacak. Josef de Souza'nın kırmızı kart cezalısı olması, Bernard Mensah'ın koronavirüsü atlatmasının ardından takıma katılması siyah-beyazlılarda tercihleri değiştirecek fakat Atiba Yukatel Denizlispor maçında olduğu gibi yine '10 numara' pozisyonunda başlayacak.

Haftayı Yukatel Denizlispor galibiyetiyle kapatarak takım üzerinde olumsuz havayı dağıtan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Malatya karşılaşmasında özellikle orta sahada değişime gidecek.

Milliyet'in haberine göre, Josef de Souza'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu haftaki maçta orta saha kurgusunu değiştirecek olan siyah-beyaz teknik adam, Mensah'ın hazır olması halinde Dorukhan-Atiba-Mensah üçlüsünü oynatacak. 14 gün karantinada olması nedeniyle takımla birlikte iki haftalık idman eksiği olan ve bu farkı gün geçtikçe kapatan Mensah, sıkıntı olmaması halinde ilk on birde yer alacak. Aksi durumda ise Sergen Yalçın'ın geride Dorukhan ve Necip'i, forvet arkasında ise 37 yaşındaki Atiba'yı görevlendirebileceği belirtildi.

GEÇER NOT ALMIŞTI

Atiba'nın son maçta adeta bir "10 numara" gibi görev yapması ve başarılı olması nedeniyle onu geride oynatmak istemeyen Sergen Yalçın, Mensah'ın olması durumunda bile Atiba'yı ileride oynatabileceği öğrenildi.

Atiba'nın 37 yaşında böyle bir performans göstermesine hayran kalan Yalçın'ın bu nedenle Kanadalı oyuncuyu geriye çekmek istemediğini kurmaylarına söylediği bildirildi.