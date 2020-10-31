Cyle Larin, Sergen Yalçın'ın gözüne girdi

Yukatel Denizlispor karşısında sol kanatta oynayan ve bir de gol atan Larin'i, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yine 11'de oynatmayı planlıyor.
Milliyet'in haberine göre, Maçtan sonra oynanan futbol nedeniyle Kanadalı oyuncuyu kutlayan Yalçın'ın, böyle oynadığı sürece Larin'i solda kanat forvet gibi oynatmaya çalışacağı bildirildi. İkizleri olan, artık eskiye göre çok daha düzenli bir hayatı olan Larin'in de formayı kaptırmamak için ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi.
KAMPA GİRİYORLAR
Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdüren Beşiktaş, bu akşamki idmanın ardından kampa girecek.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, önce pas çalışması, ardından minyatür kale maç ve sonrasında da şut çalışması ile günü tamamladı.
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Denizlispor maçında geçer not alan Cyle Larin, Yeni Malatyaspor maçında da ilk 11'de başlayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyspor maçına farklı bir 11'le çıkacak. Josef de Souza'nın kırmızı kart cezalısı olması, Bernard Mensah'ın koronavirüsü atlatmasının ardından takıma katılması siyah-beyazlılarda tercihleri değiştirecek fakat Atiba Yukatel Denizlispor maçında olduğu gibi yine '10 numara' pozisyonunda başlayacak.
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