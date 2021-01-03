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aksam.com.tr
  • 03 Ocak 2021 Pazar 22:33
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Kevin N'Koudou: Hedefimiz sezon sonuna kadar liderliği bırakmamak

Kevin N'Koudou: Hedefimiz sezon sonuna kadar liderliği bırakmamak

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Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou, 2-0 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta penaltıdan ilk golü atan Kevin N'Koudou, mücadele sonrasında konuştu.

Liderliği sürdürmeleri gerektiğini söyleyen Fransız futbolcu, "Çok önemli bir maçtı. Liderliği taraftarlara armağan ediyoruz. Sezon başı kolay değildi ama lideriz. Hedefimiz sezon sonuna kadar liderliği bırakmamak! Büyük kulüpseniz maçları tek tek düşünmek zorundasınız. Yaptığımızı, yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bu. Lideriz. Bunu devam ettirebilmek için hemen Rize maçını düşüneceğiz. Oradan da 3 puan almaya çalışacağız." dedi.

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"HERKES SAVAŞTI"

Gol atmasının önemli olmadığını kaydeden N'Koudou, "Golü attığım için beni maçın adamı seçebilirler. Herkes savaştı. Herkes savaştığı için kazandık. Maçın adamı olmak umurumda değil. Ersin de mesela sonda kritik bir kurtarış yaptı. Herkes olabilir. Herkes savaştı." ifadelerini kullandı.

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