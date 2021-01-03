Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın yıldızı hakkında flaş yorum

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını A Spor'da yorumladı.
Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltıyı yorumlayan Toroğlu, "Beşiktaş'ın lehine verilen ilk penaltı, çok net penaltı değil! Hakemler N'Koudou'ya dikkat etsinler, ben hakemlere tavsiye ediyorum. Başını belaya sokar bu adam. Bunu devamlı yapıyor." ifadelerini kullandı..
Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou, 2-0 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçı sonrasında konuştu.
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak.
Beşiktaş'ın emektar kaptanı Atiba Hutchinson, 2-0 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligde üst üste 6. galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını da 35 puanla lider tamamladı.
Deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Bernard Mensah ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Penaltıyı Kayserispor'un 2002 doğumlu kalecisi Doğan Alemdar kurtardı.
Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 deviren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 2021'e galibiyetle başlamanın çok güzel olduğunu söyledi.