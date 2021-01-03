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aksam.com.tr
  • 03 Ocak 2021 Pazar 23:02
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Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın yıldızı hakkında flaş yorum

Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın yıldızı hakkında flaş yorum

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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından ünlü yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu karşılaşmayı yorumladı.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını A Spor'da yorumladı.

Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltıyı yorumlayan Toroğlu, "Beşiktaş'ın lehine verilen ilk penaltı, çok net penaltı değil! Hakemler N'Koudou'ya dikkat etsinler, ben hakemlere tavsiye ediyorum. Başını belaya sokar bu adam. Bunu devamlı yapıyor." ifadelerini kullandı..

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