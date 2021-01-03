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aksam.com.tr
  • 03 Ocak 2021 Pazar 21:20
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Samet Aybaba: İstifa ettiğimden haberim yok

Samet Aybaba: İstifa ettiğimden haberim yok

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Akşam.com.tr

Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından istifa ettiği iddialarını yalanladı.

Alınan kötü sonuçların ardından ligin dibine demir atan Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş maçının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Maçın ardından Teknik Direktör Samet Aybaba'nın istifa ettiği iddia edildi. Bunun üzerine sosyal medyada Kayseri merkezli sayfalardan "Samet Aybaba istifa etti" tvitleri peşi sıra gelirken, Aybaba, maç sonu düzenlenen basın toplantısında bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Ardından yeni bir açıklama yapan Aybaba, "istifa etti" iddialarına ilişkin, "İstifa konusunda benim haberim yok." dedi.

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