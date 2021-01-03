Samet Aybaba: İstifa ettiğimden haberim yok

Alınan kötü sonuçların ardından ligin dibine demir atan Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş maçının ardından flaş bir gelişme yaşandı.
Maçın ardından Teknik Direktör Samet Aybaba'nın istifa ettiği iddia edildi. Bunun üzerine sosyal medyada Kayseri merkezli sayfalardan "Samet Aybaba istifa etti" tvitleri peşi sıra gelirken, Aybaba, maç sonu düzenlenen basın toplantısında bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
Ardından yeni bir açıklama yapan Aybaba, "istifa etti" iddialarına ilişkin, "İstifa konusunda benim haberim yok." dedi.
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak.
Beşiktaş'ın emektar kaptanı Atiba Hutchinson, 2-0 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligde üst üste 6. galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını da 35 puanla lider tamamladı.
Deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Bernard Mensah ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Penaltıyı Kayserispor'un 2002 doğumlu kalecisi Doğan Alemdar kurtardı.
Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 deviren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 2021'e galibiyetle başlamanın çok güzel olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.