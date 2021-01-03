Atiba Hutchinson, Beşiktaşlıları duygulandırdı

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın sonrasında konuştu. Atiba, röportaja ikinci kez koronavirüse yakalanan başkan Ahmet Nur Çebi'nin adının yazılı olduğu bir formayla geldi ve galibiyeti de başkanına armağan etti.
Lider oldukları için mutluluğunu anlatan Atiba, "Liderlik, son haftalardaki çalışmalarımızın sonucu. Çok çalıştık. Lider olmak güzel ama sezon uzun, unutmamak lazım. Maç kazanıyoruz, kazanmaya devam ediyoruz. 3 puan aldığımız sürece tepede olacağız. Galibiyet serisine devam ettiğimiz için mutluyuz. İyi oynuyoruz. Yüksek standardımızı korumak istiyoruz." dedi.
"KENDİM İÇİN MUTLUYUM"
Böyle devam etmeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli yıldız, "Önemli olan bu performansı gösterip 3 puan almak. Kendim için mutluyum. Takım için elimden geleni yapmayı hedefliyorum. Bu performansı sürdürüyor olmak beni mutlu ediyor, güven veriyor. Sonucu Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'a armağan ediyoruz. Bize maçtan önce gerekli destekleri gösterdiler." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak.
Beşiktaş'ın emektar kaptanı Atiba Hutchinson, 2-0 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligde üst üste 6. galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını da 35 puanla lider tamamladı.
Deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Bernard Mensah ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Penaltıyı Kayserispor'un 2002 doğumlu kalecisi Doğan Alemdar kurtardı.
Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 deviren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 2021'e galibiyetle başlamanın çok güzel olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.