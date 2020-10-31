Kayıp büyücü Oğuzhan

2015-2016 sezonunda 18 gole katkı sağlayan Beşiktaş'ın 'Oz büyücüsü' lakaplı yıldızı Oğuzhan Özyakup, son 3 sezonun toplamında ancak bu rakama ulaşabildi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Feyenoord'a kiralık giden Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a dönüşünde Trabzonspor'a karşı başarılı bir performans sergiledi. Ancak Antalyaspor maçı öncesi sakatlık yaşadı. Sonrasında İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında 11 dakika görev alırken Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor mücadelelerinde forma giyemedi.

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GOLLÜK PAS DEĞERİ 2.3'TEN 0.6'YA GERİLEDİ

SABAH'ın haberine göre, yeni sezonda şu ana kadar Süper Lig'de 62 dakika süre alan Oğuzhan, eleştiri oklarını da yeniden üzerine çekti.

Beşiktaş'ta zirve yaptığı 2015-2016 sezonunda skora 18 kez katkı sağlayan 'Oz büyücüsü' lakaplı yıldız oyuncu, son üç sezonun tamamında bu rakama ancak ulaşabildi. Oğuzhan, benzer düşüşleri maç başına şut ve gollük pas değerlerinde de yaşadı. Gollük pas karnesi 2.3'ten 0.6'ya, şut karnesi de 1.2'den 0.4'e kadar geriledi.

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