Kasımpaşa Rizespor'u rahat geçti: 2-0

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşılaştı.
İstanbul'daki karşılaşmayı evsahibi ekip 2-0 kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri yeni transferleri Kevin Varga (13') ve Alan (60') kaydetti.
Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki Kasımpaşa, bu galibiyetle puanını 3'e çıkardı.
Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ise ligde henüz puanla tanışamadı.
Kasımpaşa'da Anıl Koç, 88'de çift sarı karttan atıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Roma'nın transfer listesinde yer alan Brezilyalı stoperin gitmesine izin vermedi.
Trabzonspor Kulübü, kadrosuna kattığı Flavio Medeiros da Silva, Lewis Baker ve Benik Afobe için imza töreni gerçekleştirdi.
Roma'dan Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, kulübün internet sitesine verdiği demeçte Premier Lig hayalinin gerçekleştiğini vurguladı ve yeni takımı için heyecanını dile getirdi.
Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Roma'ya veda ederken yeni kulübüne de teşekkür etti.
Fenerbahçe, İtalyan golcü Stefano Okaka'nın transferi konusunda her konuda anlaştı.
Transferde ağır adımlarla ilerleyen Galatasaray'da iki isimle yollar ayrılıyor.