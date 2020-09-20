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aksam.com.tr
  • 20 Eylül 2020 Pazar 19:35
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Hasan Kartal: '3 oyuncu almamız lazım'

Hasan Kartal: '3 oyuncu almamız lazım'

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AA

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldukları maçta iyi oynayamadıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, "İyi oynamadık. Maçın başında biraz sıkıntı yaşadık. Daha sonra takım biraz toparlandı ama şanssızdık. İnşallah önümüzdeki maçtan sonra iyiye gideriz. Lig, çok uzun bir maraton. Daha yolun başındayız. Daha iki adım attık, çok adım var. İnşallah iyiye doğru gideriz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Tarkan Serbest'in Fransız oyuncuları Loic Remy'ye yaptığı faulde hakemin kırmızı kart göstermesi gerektiğini savunan Hasan Kartal, "Remy'nin tutulması ve çekilmesiyle ilgili bir tereddütümüz var. Kırmızı kart verilir miydi verilmez miydi bilmiyorum. Ancak açık yapılan bir hareket. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Basında da bir şekilde eleştirilecek. Normalde kırmızı kart verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim mesleğim olmadığı için fazla da bilemiyorum ama görüntü kırmızı karttı, neden sarı kartla geçiştirildi bilemiyorum. Bu hareketi saklayacak hali yok, kurallardan dolayı böyle bir karar verdi sanırım." şeklinde konuştu.

Kasımpaşa Rizespor'u rahat geçti: 2-0

Transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Kartal, "Üç oyuncu daha almamız gerekiyor. Ama en az 2 oyuncuyu kesinlikle almalıyız. Bunları alırsak daha iyi bir Çaykur Rizespor olacak." dedi.

Son olarak eski oyuncuları Vedat Muric'in Fenerbahçe'den İtalya'nın Lazio ekibine transferiyle ilgili konuşan Hasan Kartal, "Fenerbahçe ile resmi bir görüşmemiz olmadı. Sözleşme gereği yüzde 15'lik payımız var. Fenerbahçe, Lazio'dan parayı alınca bize ödeme yapar diye düşünüyorum. Geniş bir bilgimiz yok ama bir sorun olacağını düşünmüyorum. Vedat sevdiğimiz bir çocuk. Kendisi ile görüşmedim ama arayacağım. Çok iyi bir çocuk. İyi olduğu için iyi yerlere de transfer oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından

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Hasan Kartal: ‘3 oyuncu almamız lazım‘

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldukları maçta iyi oynayamadıklarını söyledi.

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