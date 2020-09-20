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aksam.com.tr
  • 20 Eylül 2020 Pazar 19:57
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Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından

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AA

Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Altıparmak, üstün oynadıkları karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Maça istedikleri gibi başladıklarını vurgulayan Mehmet Altıparmak, "Süper Lig'de ilk galibiyet. Çok önemliydi. Maçın genelinde daha fazla pozisyona giren taraf bizdik. İsteğimiz ve arzumuz mükemmeldi. Sahada oyunun temposunu ayarlayan bir takım vardı. İlk 15-20 dakikada mükemmele yakın oynadık. İlk yarıda son çeyrekte rakip takım pozisyonlara girdi. İkinci yarıda ise Çaykur Rizespor'un nasıl oynayacağını biliyorduk. İstediğimiz her şeyi yaptık. Pozisyonların sadece birini değerlendirdik. Daha fazla ürettik. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise müsabakada istediklerini yapamadıklarını aktardı.

Karşılaşmaya kötü başladıklarını dile getiren Tomas, "İlk golü yedikten sonra toparlandık. Topa sahip olduk ve birkaç pozisyona girdik. Tunay Torun'un direkten dönen bir şutu var. İkinci yarıda da birkaç pozisyon ürettik ama atamadık. Kasımpaşa'nın ikinci golünden sonra ise oyundan düştük. Toparlanacağız. Gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor maçından 3 puan alacağız. Kasımpaşa galibiyeti hak etti. Onları tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından

Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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