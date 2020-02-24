Kasımpaşa - Denizlispor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 23. haftasında, kümede kalma mücadelesi veren Kasımpaşa, sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Peki Kasımpaşa - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek. İşte takımların muhtemel 11'leri ve son dakika detayları...

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Kasımpaşa - Denizlispor maçı beIN SPORTS 2'den canlı izlenebilecek.

Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve İbrahim Bozbey yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Muhammet Ali Metoğlu görev alırken, mücadelenin VAR hakemi ise Mete Kalkavan.

Ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet elde edemeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Denizlispor karşısında son vermek istiyor.

Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta sadece 4 puan toplayabildi. Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, ligde 16 puanla 17. sırada yer alıyor.



Kasımpaşa'da Mame Thiam, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan müsabakayı Kasımpaşa, 1-0 kazanmıştı.

DENİZLİSPOR UYGUN'LA İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Süper Lig'de geçen hafta evinde düşme hattında yer alan Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilip teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran ve Bülent Uygun'la sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Hafta içinde yeşil-siyahlıların başına geçen Bülent Uygun da yeni takımıyla ilk maçına çıkacak.

Futbolcularla kısa süre birlikte bulunduğunu belirten Uygun, "İlk maçımıza çıkacağız, bunun heyecanını yaşıyoruz. Ancak sıkıntılı günleri geride bırakacağımıza inanıyorum. Az bir sürede takımımla çalıştım. Bu nedenle net bir değerlendirme yapamam. Umarım evimize güzel bir skorla dönüp Denizlispor'u daha ileri noktalara taşıyacağız" diye konuştu.

Denizlispor'da Kasımpaşa maçı öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren sağ bek Lopes, sol bek Bergdich ve orta saha Onazi İstanbul'a götürülmedi.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Quaresma, Tarkan, Aytaç, Ndongala, Gohou

Denizlispor: Stackhowiak - Zeki, Mustafa, Oğuz, Özgür, Murawski, Aissati, Recep, Sacko, Barrow, Rodallega

KASIMPAŞA, DENİZLİSPOR İLE 6. RANDEVUDA

Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa sahasında Denizlispor ile 6. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan 22 haftada lacivert-beyazlılar 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 17. sırada bulunurken, Denizli temsilcisi de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.

DENİZLİSPOR’UN GALİBİYETİ YOK

Kasımpaşa ile Denizlispor daha önce Süper Lig’de 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Denizlispor’un galibiyete ulaştığı müsabaka bulunmuyor. Bu maçlarda İstanbul temsilcisi 4 kez 3 puana uzanan taraf olurken, 1 müsabaka da beraberlikle noktalandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı da Paşa 1-0'lık skorla kazanmıştı.