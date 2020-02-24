Ersun Yanal ile yollar ayrılırsa 3 aday var: Erol Bulut, Abdullah Avcı, Tayfun Korkut

Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Henüz konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken Sarı-Lacivertlilerin yeni hoca adayları da günyüzüne çıktı.

Sahasında 20 yılı aşkın süredir Galatasaray'a kaybetmeyen Fenerbahçe'de bu seri Yanal döneminde sona ererken, şampiyonluk şansı da oldukça zayıfladı.

Ligde üst üste oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a karşı üstünlüğünü kaybetmesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa ettiği iddia edilmişti.

Maçta kırmızı kart gördüğü için karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkamayan Yanal görevi bıraktığı şeklindeki haberleri yalanlarken yaptığı kısa açıklamada takımının başında olduğunu ifade etti: İstifa etmedim. Sonuna kadar mücadeleye devam.

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak da tecrübeli teknik adamın görevinin başında olduğunu söyledi.

Ancak buna rağmen şampiyonluk ümitleri oldukça azalan Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğu için değişim kaçınılmaz.

Yönetim kanadında da Ersun Yanal'a olan güven biterken sezon içinde olmasa da bir sonraki yıl için tecrübeli teknik adamla yola devam edilmeyeceği kesinleşti.

Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Ersun Yanal için istifa seslerini yükseltirken yeni teknik direktör için de seçimini yaptı. Hürriyet'in haberine göre üç Türk teknik direktörün ismi ön plana çıktı.

EROL BULUT

Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptıktan kısa süre Alanyaspor'da kendini ispatlayan Erol Bulut öne çıkan aday.

ABDULLAH AVCI

Başakşehir'de uzun yıllar çalıştıktan sonra Beşiktaş'ta kötü bir dönem yaşayan Abdullah Avcı'nın da ismi yüksek sesle anılıyor.

TAYFUN KORKUT

Fenerbahçe'nin bir diğer eski futbolcusu Tayfun Korkut da görev için adı anılan bir diğer isim.