Ali Koç'tan Fenerbahçeli taraftarlara: Satmayın beni

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından başkan Ali Koç ile Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında maç sonrası arbede yaşandı. Gelen tepkiler üzerine protokol tribününden taraftarların arasına atlayan Ali Koç’un yaşanan kargaşa sırasında sarf ettiği sözler ise geceye damga vurdu.

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Süper Lig’in 23.hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Sarı-Lacivertliler Kadıköy’de ezeli rakibine 20 yıl sonra mağlup olup şampiyonluk yolunda derin bir yara aldı.

Maç sonrası yönetim büyük hayal kırıklığı yaşarken Fenerbahçeli taraftarlarda hüzün ve öfke hakimdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı yuhalayıp ‘Ersun istifa’ tezahüratları yaptı. Ardından tribünler başkan Ali Koç ve kurmaylarını istifaya çağırdı.

Taraftarların istifa tezahüratları ve küfürlü tepkisine daha fazla dayanamayan Ali Koç, protokolden seyircilerin arasına atladı. O esnada başkanın güvenlikleri, taraftarlarla büyük bir arbedeye giren Koç’u içeriye çekti.

"SATMAYIN BENİ"

Çıkan karışıklıkta Ali Koç’la beraber birkaç taraftar da içeriye girdi. Tam bu anda başkanla taraftarlar arasında geçen diyalog dikkatlerden kaçmadı. Koç’un taraftarlara “Satmayın beni” diye bağırdığı anlar amatör kameraya yansıdı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN ALİ KOÇ’A DESTEK

Öte yandan Sarı-Lacivertli taraftarlar yaşanan bu olayın ardından sosyal medyada başkan Ali Koç’a destek mesajları yağdırdı.

“Ali Koç Yalnız değildir” ve “Satmayın beni” Twitter’da trend topic oldu.