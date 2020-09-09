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aksam.com.tr
  • 09 Eylül 2020 Çarşamba 13:49
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Karavana! Galatasaray yönetiminin büyük başarısızlığı

Karavana! Galatasaray yönetiminin büyük başarısızlığı

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Galatasaray'da Ocak-2018'de iş başına gelen Mustafa Cengiz yönetimi ilginç bir istatistiğe imza attı. Sarı-kırmızılılarda 2.5 yılda 9'u bedelsiz olarak gelen 16 futbolcunun 7'sinin bonservisleri için toplam 34.2 milyon Euro ödendi. 13 milyon euro bonservis ödenen Mbaye Diagne ve 2 milyon euro imza parası ödenen Ryan Babel dahil Mustafa Cengiz ve yönetimi kendi döneminde aldığı hiçbir oyuncuyu para kazandırarak gönderemedi.

Yeni sezonun başlamasına sadece 2 gün kalırken taraftarın transfer beklediği Galatasaray’da Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim 2.5 yıllık görev sürecinde ilginç bir istatistiğe imza attı. Üst üste gelen 2 şampiyonluk ve sonrasında kazanılan 1 Türkiye ve 1 Süper Kupa’ya rağmen transferde izlenen strateji akıllarda soru işareti bıraktı. Kiralık olarak kadroya katılan futbolcular devre dışı bırakıldığında sarı kırmızılı kulüp 33 aylık süreçte bonservis ödeyerek ya da bedelsiz olarak aldığı tam 16 futbolcu ile uzun süreli kontrat yaptı. Ancak bu oyuncuların hiçbiri satılamadı.

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KİRALIK GÖNDERİLEN VAR SATIŞ YOK

Hürriyet'in haberine göre, Sarı-Kırmızılılar bu 16 oyuncunun 9’unu bedelsiz olarak kadrosuna katarken 7 oyuncunun bonservisi için kulübün kasasından 34.2 milyon Euro çıktı. Listede geçen sezon başında Club Brugge’e kiralanan Diagne 13 milyon Euro’luk bonservis bedeli ile zirvede yer alırken, yine geçen sezonun devre arasında Ajx’a kiralık gönderilen Ryan Babel’e ise bedelsiz gelmesine 2 milyon Euro imza parası verildi. Jimmy Durmaz, Şener, Adem Büyük, Emre Taşdemir, Sekidika ve Okan Kocuk’a bonservis ödenmezken dünyaca ünlü yıldız Falcao ve Taylan Antalyalı da uzun pazarlıklar sonrası bedelsiz geldi.

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İKİSİNİN MAAŞI 5 MİLYON EURO

Yıllık ücreti 2 milyon 350 bin euro olan Mbaye Diagne ile senelik 2.5 milyon euro kazanan Ryan Babel başta olmak üzere 2.5 yıl içinde gelen oyuncularla ilgili yapılan satış girişimleri sonuçsuz kaldı. Ancak bir önceki dönemde takıma katılan isimler ise kulübe büyük gelir sağladı. Bu isimlerden sadece Badou Ndiaye (16 milyon euro), Ozan Kabak (11 milyon euro) ve Garry Radrigues’in (9 milyon euro) satışından kulüp 36 milyon euro elde etti. Diğer 5 oyuncu da eklendiğinde sarı kırmızılıların bonservisten elden ettiği rakam 51 milyon 80 bin euroya ulaştı.

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