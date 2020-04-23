İstiklal Marşı coşkusu Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nu da sardı

Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadyumu’nda İstiklal Marşı’nı yayınlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Evlerimizin pencerelerinde, balkonlarında gururla okuduğumuz İstiklal Marşımız, Türk Telekom Stadyumu’nda da yankılandı" ifadelerine yer verildi. İşte o video:
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile alakalı çözüm önerileri konuşulurken Romanya'dan flaş bir öneri geldi.
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
Beşiktaş Vodafone Park'ta saat 21.00'de önce İstiklal Marşı, sonrasında 23 Nisan Marşı çaldı.
Galatasaray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Telekom Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Ülker Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanamazken, ülke çapında alınan kararla herkes evlerindeki balkonlarından saat 21:00'da aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu. Spor kulüpleri ise kendi stadyumlarından İstiklal Marşı'nı çaldılar.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik, ‘Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız"