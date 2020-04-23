Kulüp stadyumlarında İstiklal Marşı coşkusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatıyla saat 21.00'de tüm stadyumlar İstiklal Marşı ile inlerken, kulüpler de bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
TRABZONSPOR
Bayram coşkusu stadımızdan yankılanıyor! Kutlu olsun Cumhuriyet, kutlu olsun #23Nisan! ������������ pic.twitter.com/lcyCUsUEd0— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal�� (@Trabzonspor) April 23, 2020
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
���� ���� ����— İstanbul Başakşehir �� (@ibfk2014) April 23, 2020
�� 21:00 pic.twitter.com/dUVXSQuDxg
BURSASPOR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile TBMM’mizin kuruluşunun 100. yıl coşkusu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumumuzda yankılandı!#Yaşasın23Nisan ������ pic.twitter.com/7LaheoG7BA— Bursaspor (@BursasporSk) April 23, 2020
DG SİVASSPOR
���� 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı sebebiyle Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda İstiklal Marşımız çalındı. #İstiklalMarşı #23Nisan #TBMM pic.twitter.com/0t3SvWYQA4— Demir Grup Sivasspor �� #EvdeKal (@SivassporKulubu) April 23, 2020
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
���� Yaşasın #23Nisan pic.twitter.com/n3ka4hXZYK— Fraport TAV Antalyaspor �� #EvdeKalTürkiye (@Antalyaspor) April 23, 2020
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile alakalı çözüm önerileri konuşulurken Romanya'dan flaş bir öneri geldi.
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
Beşiktaş Vodafone Park'ta saat 21.00'de önce İstiklal Marşı, sonrasında 23 Nisan Marşı çaldı.
Galatasaray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Telekom Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Ülker Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanamazken, ülke çapında alınan kararla herkes evlerindeki balkonlarından saat 21:00'da aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu. Spor kulüpleri ise kendi stadyumlarından İstiklal Marşı'nı çaldılar.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik, ‘Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız"